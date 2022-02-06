Экологичные инновации: как выглядит плитка, изготовленная из яичной скорлупы

Каждый год люди выбрасывают более 8,5 миллиона тонн яичной скорлупы. Большая часть этих отходов попадает на свалку. Дизайнерский бренд Nature Squared нашел другое применение этому материалу.

Яичную скорлупу часто считают хрупкой, однако она богата кальцием и устойчива к ультрафиолету. Дизайнеры решили использовать эти преимущества материала на максимум.

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Nature Squared – это этический дизайнерский бренд, основанный в 2000 году Полом Хувом и Лей Кун Таном. Главная цель их проекта – создание инновационных экологичных поверхностей с использованием богатых природных материалов, таких как яичная скорлупа, семена, кора и перья.

В Nature Squared получают материалы из таких отраслей как сельское хозяйство и рыболовство, превращая отходы в устойчивые строительные материалы. В 2020 году главный инноватор Nature Squared Элейн Ян Линг представила Cаrrel – коллекцию плиток для ванной или кухни на основе яичной скорлупы разных цветов и форм.

Особые детали / Фото inhabitat

Такие экологичные тренды предотвращают накопление биоотходов на свалках. Плитка становится отличным вариантом переработки органической белой яичной скорлупы, собранной из местных пекарен и кухонь на Филиппинах. Полученный материал измельчают в фрагменты размером до 3 миллиметров.

Невероятные решения / Фото inhabitat

Особый метод изготовления создает точечный вид, напоминающий тераццо. Плитки формируют в виде квадратов, прямоугольников и треугольников разных размеров и оставляют затвердеть при комнатной температуре.

Прекрасный декор / Фото inhabitat

В зависимости от отделки коллекция приобретает разнообразные краски. Для земляных нейтральных цветов плитку поджаривают для получения различных оттенков, от кремовых до темно-коричневых. Яичная скорлупа также хорошо впитывает красители.

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Инновационная экология / Фото inhabitat

Такую плитку очень легко мыть, что облегчает уход за пространством, где она выложена. Также она отлично подходит для влажных помещений, что делает ее прекрасной опцией для кухонных столиков и стен ванной комнаты.

Красиво и экологично / Фото inhabitat