А мы продолжаем рассказывать о покупках, которые люди традиционно привыкли делать во время ремонта, хотя они не имеют никакого практического значения. В списке таких оказалась и люстра из спальни.
Интересно Как выгодно купить жилье в Киеве: украинский девелопер анонсировал весеннюю акцию
Как сэкономить на ремонте в спальне
Прикроватные тумбы – это далеко не единственный элемент в интерьере, который покупают все, а практически используют немногие. Такая же участь ждет и люстру, которую в спальной комнате привыкли размещать над кроватью.
Все знают, что это личное место, которое мы используем для отдыха, сна и романтики. Освещение оно требует соответствующее: теплое и приглушенное. Это позволит создать приятную атмосферу и обеспечить комфортную среду для сна.
Поэтому рекомендуем заменить классическую большую люстру маленькими лампами или подсветкой. Разместить источники можно на прикроватной тумбе, полке или столике, или же в виде бра на стене рядом с кроватью.
Если этого освещения мало, можете приобрести точечные светильники и закрепить их над проходами, или трековый светильник, который позволяет двигать и возвращать точечный свет в нужном направлении. Делимся стильными вариантами освещения спальной комнаты, которые послужат вдохновением для тех, кто планирует ремонт.
Как заменить люстру в спальне: стильные идеи
Трековый светильник / Фото Pexels
Стильные лампы / Фото Pexels
Асимметричное освещение / Фото Pexels
Оригинальные подвесные лампы / Фото Pexels
Нетрадиционное решение / Фото Pexels
Стильный источник света / Фото Pexels
Оригинальное решение для спальни / Фото Pexels
Дизайн спальни с креативными светильниками / Фото Pexels
Стильная подсветка / Фото Pexels
Оригинальная лампа, которая создает уют / Фото Pexels
Интересное решение для спальни / Фото Pexels