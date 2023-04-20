Люстра в этой комнате не нужна: вот почему не стоит тратить деньги

Ремонт имеет не только положительные последствия путем улучшения пространства вокруг, но и такие сложные затратные нюансы. Зачастую приходится далеко выходить за рамки определенного бюджета, чтобы реализовать запланированное. Этого можно избежать, если знать, на чем сэкономить.

А мы продолжаем рассказывать о покупках, которые люди традиционно привыкли делать во время ремонта, хотя они не имеют никакого практического значения. В списке таких оказалась и люстра из спальни.

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Как сэкономить на ремонте в спальне

Прикроватные тумбы – это далеко не единственный элемент в интерьере, который покупают все, а практически используют немногие. Такая же участь ждет и люстру, которую в спальной комнате привыкли размещать над кроватью.

Все знают, что это личное место, которое мы используем для отдыха, сна и романтики. Освещение оно требует соответствующее: теплое и приглушенное. Это позволит создать приятную атмосферу и обеспечить комфортную среду для сна.

Поэтому рекомендуем заменить классическую большую люстру маленькими лампами или подсветкой. Разместить источники можно на прикроватной тумбе, полке или столике, или же в виде бра на стене рядом с кроватью.

Если этого освещения мало, можете приобрести точечные светильники и закрепить их над проходами, или трековый светильник, который позволяет двигать и возвращать точечный свет в нужном направлении. Делимся стильными вариантами освещения спальной комнаты, которые послужат вдохновением для тех, кто планирует ремонт.

Как заменить люстру в спальне: стильные идеи



Трековый светильник / Фото Pexels



Стильные лампы / Фото Pexels

Асимметричное освещение / Фото Pexels



Оригинальные подвесные лампы / Фото Pexels



Нетрадиционное решение / Фото Pexels



Стильный источник света / Фото Pexels



Оригинальное решение для спальни / Фото Pexels



Дизайн спальни с креативными светильниками / Фото Pexels



Стильная подсветка / Фото Pexels



Оригинальная лампа, которая создает уют / Фото Pexels



Интересное решение для спальни / Фото Pexels