Роскошная вилла экс-мужа Джей Ло досталась неизвестному: впечатляющие фото

Бывший супруг американской звезды Дженнифер Лопес певец Марк Энтони продал свой особняк в пригороде Майами. При этом имя покупателя не раскрывается.

Сумма сделки составила 22,4 миллиона долларов. Как выглядит роскошный объект недвижимости – смотрите ниже.

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Что известно о сделке

Марку Энтони понадобилось около 8 месяцев, чтобы продать поместье Villa Costanera. Изначальная цена объекта недвижимости – 27 миллионов долларов (74 миллиона гривен).

Певец хотел продать дом за 27 миллионов долларов / Фото realtor

Продать особняк в закрытом поселке удалось за 22,4 миллиона долларов (около 614,5 миллиона гривен).

Огромное поместье находится в закрытом поселке / Фото realtor

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Что есть в звездном поместье

Площадь Villa Costanera составляет около 1900 квадратных метров.

Площадь поместья – 1900 квадратных метров / Фото realtor

В особняке есть 12 спален, три кухни, 13 ванных комнат и винный погреб.

Возле виллы большая и ухоженная территория / Фото realtor

На территории также есть собственный причал и здание для персонала.

В особняке большие панорамные окна и двери / Фото realtor

Возле дома также есть бассейн / Фото realtor

Интерьер оформлен в светлых тонах. В просторной гостиной есть огромный диван для больших компаний и зона ТВ.

Интерьер дома стильный и сдержанный / Фото realtor

Красивый камин дополняет интерьер / Фото realtor

В кухне преобладает темное дерево. Также есть много окон и несколько островов.

Большая кухня светлая и уютная / Фото realtor