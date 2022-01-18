Экспертиза НАПК выявила коррупционные риски в проекте нового Жилищного кодекса

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело антикоррупционную экспертизу проекта Жилищного кодекса Украины. В предложенной редакции были выявлены коррупциогенные положения.

Недоработка может способствовать установлению и распространению коррупционных практик в жилищной сфере. Рассказываем, что именно выявило НАПК по результатам экспертизы.

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Так, согласно экспертизе, принятие проекта Жилищного кодекса в актуальной редакции позволит продолжить коррупционную практику, в частности:

выделение органами местного самоуправления земельных участков бесплатно и на льготных условиях без проведения земельных торгов обслуживающим кооперативам со словосочетанием "ЖСК";

непрозрачного распределения служебного жилья среди работников и злоупотреблений уполномоченными лицами своим служебным положением;

лоббирование интересов отдельных физических лиц – предпринимателей или юридических лиц – субъектов предпринимательской деятельности по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Выявленные коррупциогенные нормы

Среди коррупциогенных норм, которые выявило НАПК в проекте нового Жилищного кодекса, в частности:

наделение широкими дискреционными полномочиями при отсутствии определенного порядка и механизма реализации действий таких лиц;

нечеткая регламентация полномочий территориальных общин в содействии застройщикам в новом строительстве жилья, что будет иметь невысокую стоимость, а также органов местного самоуправления и других организаций в части распоряжения жильем в домах, переданных застройщиками;

отсутствие механизмов и способов реализации органами местного самоуправления полномочий по согласованию проведения реконструкции жилья и сносу непригодных для проживания жилых домов;

отсутствие четких положений относительно полномочий территориальных общин в части содействия застройщикам в новом строительстве жилья, а также неурегулированность определения "невысокой стоимости" жилья в новом строительстве;

отсутствие порядка (механизмов и способов) осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением органами оценки соответствия законодательства относительно сертификации деятельности по управлению многоквартирными домами.

НАПК рекомендует доработать проект Жилищного кодекса с учетом рекомендаций Нацагентства.

Реализация проекта нового Жилищного кодекса призвана способствовать, в частности, урегулированию правоотношений, возникающих при реализации гражданами Украины своих конституционных прав на жилье.