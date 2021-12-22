Эксперты прогнозируют рост спроса на доходные дома в Украине

Сейчас спрос на доходные дома сконцентрирован преимущественно в крупных городах Украины (Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе), где повышена потребность в долгосрочной аренде жилых помещений.

В течение 2021 года в общей структуре спроса на аренду жилья популярность найма апартаментов в доходных домах составляет около 10%. Однако предложение такого жилья существенно ограничено и может удовлетворить максимум 20% арендаторов.

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Что такое доходные дома

Доходный дом – многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир в аренду.

В зависимости от экономических условий в том или ином регионе, количество арендаторов, которые будут переориентироваться на доходные дома, будет постепенно расти.

В ближайшие несколько лет в таких городах, как Киев, Львов, Одесса и Харьков ожидается существенный рост популярности аренды апартаментов в доходных домах. Можно говорить о том, что доля потенциальных арендаторов в доходные дома разных форматов будет расти в соответствии с существующим предложением.

"К 2025 году количество доходных домов в крупных региональных центрах может возрасти с имеющихся 1000 номеров до 2000 – 3000 апартаментов (около 30 доходных домов), львиная доля из которых будет сконцентрирована в Киеве (более 40%), Львове и Одессе (около 25 %)", – отметил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.



Холл в доходном доме Холл в доходном доме / Фото Pexels

Среди самых больших преимуществ аренды в доходных домах эксперт назвал:

возможность "гостиничного" обслуживания, возложенного на управляющую компанию (рум-сервис, ресепшн, клининг, оплата коммунальных расходов),

обустройство удобного и современного лобби,

наличие дополнительных объектов инфраструктуры формата live-work-play (кафе, фитнес-центры, магазины, встроенные небольшие ТЦ, коворкинги),

безопасность проживания,

закрытая территория,

наличие паркинга.

Потенциальные наниматели апартаментов в доходных домах настроены получить максимальный комфорт от проживания, начиная от уборки в номере, возможности дистанционной работы, заканчивая отдыхом в кафе прямо в доме. имеющиеся преимущества жизни в новостройках, добавив элементы чисто гостиничного сервиса», – подчеркнул он.

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Владимир Семенцов считает, что развитие сегмента доходных домов будет зависеть от нескольких важных факторов, среди которых: инвестиционная привлекательность как для девелопера, так и частных инвесторов (пассивные инвестиции, шеринговые инвестиции на стадии строительства и эксплуатации и т.д.), а также уровень платежеспособного спроса

По его словам, стоимость проживания в апартаментах, сопоставимых с площадью 1-комнатной квартиры, в зависимости от класса объекта может быть дороже на 30 – 40%.