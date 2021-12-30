Следовательно, эксперты советуют не спешить с инвестициями в "квадраты" в начале 2022 года. На когда перенести покупку – дальше.

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Почему эксперты советуют не торопиться с инвестициями

Неоправданно высокие цены

Эксперт по недвижимости Ярослав Цуканов считает, что сейчас инвестиции в жилье невыгодны.

"Рынок сначала оживился, но потом пришел к стагнации, деловому затуханию активности. В конце года это было особенно ощутимо на первичном рынке, который напрямую зависит от цен на стройматериалы. Многие люди видят, что недвижимость вроде и выросла в цене. Но выросла цена предложения, а не продажи. Реально люди не покупают квадратные метры по новым ценам. Поэтому в ближайшем будущем многие продавцы будут снимать с продажи квартиры, выжидая, когда появится спрос и цены подрастут", – пояснил Цуканов.

По его словам, сейчас вкладывать средства как в новостройки, так и в квартиры вторичного рынка невыгодно, ведь доходность и спрос упали, а цены остаются высокими.

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Уменьшение количества хороших объектов

Не рекомендует вкладывать в жилье и эксперт по недвижимости Юрий Уланов. По его словам, в отличие от эмоционального и непрогнозируемого 2021 года, следующий год покажет реальную ситуацию на рынке. Уже сегодня потенциальные инвесторы понимают, что достойных объектов для вложения остается немного, в то время как растут риски.

В 2021 году на некоторых объектах действительно можно было получить доходность в 20, а иногда 30%. Но в конце года ситуация развернулась практически на 180 градусов – рынок затих,

– подчеркнул эксперт.

Он добавляет, что инвесторы притаились в ожидании. И если вкладывают средства в недвижимость, то с особой осторожностью. В первую очередь, в объекты, где точно не будет каких-то проблем, где застройщик показал свою надежность за последнее время и там, где цена не перегрета, а сформирована хотя бы на уровне 2020 года – до периода первого локдауна.

Уланов прогнозирует, что по сравнению с 2021 годом, в 2022-м рынок будет иметь более равный темп, без всплеска цен и активности.