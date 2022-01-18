С электрической подстанции в современный дом: как ревитализируют объекты в Чехии
Источник:Laplan
Архитектурно-дизайнерская студия Laplan возобновила здание старой электрической подстанции времен Второй мировой войны. В ревитализованном пространстве обустроили офисные помещения и небольшую квартиру.
Помещение перепланировали, отреставрировали фасад, а также добавили верхний этаж, где разместили небольшую квартиру.
Читайте также Инвестору на заметку: главные участники рынка недвижимости Украины
Вторая жизнь электрической подстанции
Фасад к началу работ / Фото Laplan
Несмотря на реставрацию фасада, архитекторы сохранили его оригинальный вид с кирпичной кладкой и индустриальным настроением. Единственное, что существенно изменилось – оконные рамы. Также здание получило террасу и выход на балкон. Новые элементы выкрашены в черный.
Визуализация проекта / Фото Laplan
Чтобы расширить площадь, архитекторы добавили еще один жилой этаж. Для этого они подняли оригинальный железобетонный потолок. Следовательно, здание получило 3 этажа. Первые два выделили под офисные помещения. На верхнем – организовали небольшую квартиру со спальней, кухней, оснащенной современной техникой, гостиной и ванной.
Здание получило балкон / Фото Laplan
В интерьере преобладает минималистичный белый Тем не менее встречаются в отделке и оригинальные детали – авторы обновили стальные потолочные балки и железобетонную крышу на верхнем этаже, которые стали акцентными элементами.
Интерьер офисов и жилого помещения / Фото Laplan