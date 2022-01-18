С электрической подстанции в современный дом: как ревитализируют объекты в Чехии

Архитектурно-дизайнерская студия Laplan возобновила здание старой электрической подстанции времен Второй мировой войны. В ревитализованном пространстве обустроили офисные помещения и небольшую квартиру.

Помещение перепланировали, отреставрировали фасад, а также добавили верхний этаж, где разместили небольшую квартиру.

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Вторая жизнь электрической подстанции



Фасад к началу работ / Фото Laplan

Несмотря на реставрацию фасада, архитекторы сохранили его оригинальный вид с кирпичной кладкой и индустриальным настроением. Единственное, что существенно изменилось – оконные рамы. Также здание получило террасу и выход на балкон. Новые элементы выкрашены в черный.



Визуализация проекта / Фото Laplan

Чтобы расширить площадь, архитекторы добавили еще один жилой этаж. Для этого они подняли оригинальный железобетонный потолок. Следовательно, здание получило 3 этажа. Первые два выделили под офисные помещения. На верхнем – организовали небольшую квартиру со спальней, кухней, оснащенной современной техникой, гостиной и ванной.



Здание получило балкон / Фото Laplan

В интерьере преобладает минималистичный белый Тем не менее встречаются в отделке и оригинальные детали – авторы обновили стальные потолочные балки и железобетонную крышу на верхнем этаже, которые стали акцентными элементами.

Интерьер офисов и жилого помещения / Фото Laplan