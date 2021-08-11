Элитная недвижимость подорожала в 46 городах мира: кто оказался в лидерах
Источник:Knight Frank
Во втором квартале 2021 года элитная недвижимость подорожала в 46 городах мира на 8,2% в годовом исчислении. Основной причиной стал повышенный спрос на объекты.
Об этом свидетельствуют данные исследования Prime Global Cities Index от международного агентства недвижимости Knight Frank. Какие 10 городов стали лидерами по росту цен на элитное жилье – читайте далее.
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Кто попал в рейтинг
На первом месте оказался город Торонто (Канада). По словам экспертов, это произошло из-за высокого спроса и низкого предложения на рынке недвижимости.
Элитное жилье в Торонто подорожало на 27% / Фото Pixabay
- Следующие три строчки достались Шанхаю (Китай), Гуанчжоу (Китай) и Сеулу (Южная Корея).
- Замкнул первую пятерку город Майами в США.
Элитная недвижимость в Майами поднялась в цене на 18,7% / Фото Pixabay
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ТОП-10 городов, где подорожала элитная недвижимость
- Торонто (Канада) +27%;
- Шанхай (Китай) +21,4%;
- Гуанчжоу (Китай) +19,8%;
- Сеул (Южная Корея) +19,6%;
- Майами (США) +18,7%;
- Москва (Россия) +17,6%;
- Лос-Анджелес (США) +17,5%
- Сан-Франциско (США) +17,1%
- Ванкувер (Канада) +16,6%
- Тайбэй (Тайвань, КНР) +14,9%.
Тайбэй замкнул первую десятку рейтинга / Фото Pixabay