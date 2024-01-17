Для сравнения: в 2022 году было продано таких 28 элитных объектов на общую сумму 1,24 миллиарда долларов. Это свидетельствует о том, что спрос на недвижимость в Дубае только растет, и многие иностранные инвесторы продолжают вкладывать заоблачные суммы в роскошные жилища.

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Самая дорогая сделка – продажа пятикомнатной квартиры

По данным агентства, рынок "выигрывает" от наплыва инвесторов, в частности в недвижимость вкладывают криптоммиллионеры и богатые индейцы, строящие второй дом, а также россияне, пытающиеся защитить свои активы.

"Богатые люди продолжают сосредотачиваться на покупке недвижимости в Дубае, причем стиль жизни города и относительно доступные роскошные дома являются главными факторами привлечения", – говорит руководитель отдела исследований Ближнего Востока из агентства недвижимости Knight Frank.

Интересно, что самым дорогим соглашением в 2023 году была не продажа дома, а пятикомнатная квартира в комплексе Como Residences на острове Пальма Джумейра. Помещение площадью более 2000 квадратных метров было продано за 136,2 миллиона долларов.

Спрос на покупку жилья в секторе ультралюкс является относительно новым явлением в Дубае. Ведь раньше до 2021 года в любой год в городе продавали максимум четыре дома стоимостью 25 миллионов долларов или больше. По итогам 2022 года, продажи недвижимости в этом сегменте выросли на 80% благодаря россиянам, наиболее покупавшим недвижимость после начала полномасштабного вторжения.

В столице Албании построят небоскреб "вертикальная деревня"

Весной 2024 года в Тиране начнут строительство уникального шахматного небоскреба, который неофициально назвали "вертикальным селом". Это будет жилое здание высотой 140 метров.

Небоскрёб построят из 13 кубов в семи вариациях размером 22,5 метра на 22,5 метра и высотой в 7 этажей. Это типичная высота построек в Тиране. Проект небоскреба презентовала португальская студия OODA, и он действительно поражает.