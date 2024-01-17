Для порівняння: у 2022 році продали таких 28 елітних об'єктів на загальну суму 1,24 мільярда доларів. Це свідчить про те, що попит на нерухомість у Дубаї лише зростає, і багато іноземних інвесторів продовжують вкладати захмарні суми в розкішні помешкання.

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Найдорожча угода – продаж п'ятикімнатної квартири

За даними агентства, ринок "виграє" від напливу інвесторів, зокрема в нерухомість вкладають криптомільйонери та багаті індійці, які будують другий дім, а також росіяни, які намагаються захистити свої активи.

"Надбагаті люди продовжують зосереджуватися на купівлі нерухомості в Дубаї, причому стиль життя міста та відносно доступні розкішні будинки є головними факторами приваблення", – каже керівник відділу досліджень Близького Сходу з агентства нерухомості Knight Frank.

Цікаво, що найдорожчою угодою у 2023 році був не продаж будинку, а п'ятикімнатної квартири в комплексі Como Residences на острові Пальма Джумейра. Помешкання площею понад 2000 квадратних метрів продали за 136,2 мільйона доларів.

Попит на купівлю житла в секторі ультралюкс є відносно новим явищем у Дубаї. Адже раніше до 2021 року в будь-який рік в місті продавали максимум чотири будинки вартістю 25 мільйонів доларів або більше. За підсумками 2022 року, продажі нерухомості в цьому сегменті зросли на 80% завдяки росіянам, які найбільше купували нерухомість після початку повномасштабного вторгнення.

У столиці Албанії збудують хмарочос "вертикальне село"

Навесні 2024 року в Тирані почнуть будівництво унікального шахового хмарочоса, який неофіційно назвали "вертикальним селом". Це буде житлова будівля заввишки 140 метрів.

Хмарочос збудують з 13 кубів у семи варіаціях розміром 22,5 метри на 22,5 метра та висотою у 7 поверхів. Це типова висота будівель у Тирані. Проєкт хмарочоса презентувала португальська студія OODA, і він справді вражає.