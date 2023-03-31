Жутко и роскошно: дом известного экстрасенса выставили на продажу

На рынке недвижимости часто появляются дома, заселяться в которые после предыдущих владельцев может быть несколько страшно. Один из таких недавно выставили на продажу.

Элитный дом удивляет не только своей стоимостью, но и дизайном и наполнением. Он может стать великолепной находкой для желающего вложить деньги в недвижимость, если бы не одно но.

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Дом экстрасенса пытаются продать

Ури Геллер – известный британский экстрасенс и мистификатор. Он владеет элитной недвижимостью еще с 1985 года. Внутри его дома есть все, что нужно для роскошной жизни, поэтому имение может заполонить сердце многих привередливых покупателей элитной недвижимости.

Сооружен он еще в 1970-х годах в селе Соннинг на Темзе. Здесь живет немало выдающихся людей, в том числе у изгиба реки поселились Джордж Клуни и бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Напротив Геллеров дом гитариста Led Zepplin Джимми Пейдж, так что у новых владельцев будет возможность завести знаменитых друзей.

Планировал обширную территорию на 1400 квадратных метров жилой площади еврейский архитектор Рамон Грин. Сооружение создано в стиле палладианство и украшено изысканными колоннами и другими элементами. Внешне оно напоминает Белый дом в Вашингтоне.

Дом Ури Геллера / Фото jpost

Владелец дома решил вернуться в страну своего рождения, поэтому продажей занимается агентство Savills в Великобритании. Стоимость дома – 9,82 миллиона долларов.