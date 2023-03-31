Жутко и роскошно: дом известного экстрасенса выставили на продажу
Источник:jpost
На рынке недвижимости часто появляются дома, заселяться в которые после предыдущих владельцев может быть несколько страшно. Один из таких недавно выставили на продажу.
Элитный дом удивляет не только своей стоимостью, но и дизайном и наполнением. Он может стать великолепной находкой для желающего вложить деньги в недвижимость, если бы не одно но.
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Дом экстрасенса пытаются продать
Ури Геллер – известный британский экстрасенс и мистификатор. Он владеет элитной недвижимостью еще с 1985 года. Внутри его дома есть все, что нужно для роскошной жизни, поэтому имение может заполонить сердце многих привередливых покупателей элитной недвижимости.
Сооружен он еще в 1970-х годах в селе Соннинг на Темзе. Здесь живет немало выдающихся людей, в том числе у изгиба реки поселились Джордж Клуни и бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Напротив Геллеров дом гитариста Led Zepplin Джимми Пейдж, так что у новых владельцев будет возможность завести знаменитых друзей.
Планировал обширную территорию на 1400 квадратных метров жилой площади еврейский архитектор Рамон Грин. Сооружение создано в стиле палладианство и украшено изысканными колоннами и другими элементами. Внешне оно напоминает Белый дом в Вашингтоне.
Владелец дома решил вернуться в страну своего рождения, поэтому продажей занимается агентство Savills в Великобритании. Стоимость дома – 9,82 миллиона долларов.
Когда мы ехали по подъездной аллее, я почувствовал, что попадаю в какое-то волшебное королевство. Мы влюбились в дом еще до того, как вошли внутрь, и как только мы все-таки вошли – почувствовали эффект вау. За свою карьеру я был во многих домах, но никогда не видел такого прекрасного,
– рассказывает предыдущий владелец-экстрасенс о своей недвижимости.
Мужчине удалось немало изменить в историческом здании, в частности, он отремонтировал имение, внутри оборудовал его кинотеатром, профессиональным тренажерным залом, вертолетной и баскетбольной площадкой. Рядом также престижная школа Bluecoat, куда Геллер отправил своих детей.