Герои сегодняшней истории сумели не только приобрести бюджетный дом, но и осуществить здесь ремонт, а также придумать способ, который поможет развивать муниципалитеты и дальше. Рассказываем о них!

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Некоторые дома находятся в заброшенном состоянии / Фото Washington Post

Впервые о распродаже заговорили более десяти лет назад. Тогда эту идею воплотил телеведущий Витторио Сгарби. Впоследствии ее подхватил мэр муниципалитета Салеми на юге Сицилии. Он предложил спасти запущенный квартал, распродав почти бесплатно старую недвижимость.

Сложно поверить, но с тех пор идея продажи домов за 1 евро прижилась в 34 муниципалитетах Италии.

Уже несколько лет об Италии с ее дешевыми домами говорят, кажется, все. Статьи о распродажах становятся вирусными, другие страны запускают аналогичные программы, а люди со всего мира съезжаются в коммуны, чтобы приобрести жилье. Многие города, например Муссомели, получили тысячи электронных писем с запросами, сейчас муниципалитет обрабатывает более 10 заявок от потенциальных покупателей ежедневно!

В то время как некоторые дома, которые продаются в рамках программы, пригодны для проживания, большинство все же напоминает развалины средневековых руин. По словам заместителя мэра Муссомели Тотти Нигрелли, эти условия удивляют потенциальных покупателей, не проводивших предварительного исследования рынка. Иногда дома бывают настолько ветхими, что в них даже невозможно войти.

Хотя официальная стоимость недвижимости составляет 1 евро, ремонт может переваливать за 3500 евро (105 296 гривен). В самых разрушенных домах большой площади цена обновления достигала даже 100 000 евро.

Однако все эти нюансы не испугали покупателей, которые уже успели поселиться в Италии. Теперь они с радостью рассказывают о своем опыте другим.

Рубия Андраде

Ключ от одного из старых домов / Фото Washington Post

Женщина наткнулась на объявление продажи дома за 1 евро еще в 2019 году. Тогда она почувствовала недоверие и решила увидеть все своими глазами. Андраде забронировала рейс и через 3 дня отправилась в Муссомель – холмистую местность в центральной Сицилии.

Андраде ознакомилась с состоянием зданий и приобрела одно из них, чтобы вернуться сюда летом и начать ремонт. С того времени она купила еще 2 дома и стала послом программы, приезжая сюда с друзьями, семьей и знакомыми, чтобы помочь им с процессом покупки.

Дом после ремонта / Фото Washington Post

Сначала Андраде рассматривала программу как способ приобрести дешевый загородный дом. Однако сейчас женщина намерена помочь властям возродить город. Андраде и ее сын превращают приобретенные дома в художественную галерею, оздоровительный центр и ресторан.

Дэнни Маккаббин

Обновленный фасад / Фото Washington Post

Маккаббин – австралиец, который работал на знаменитого шеф-повара Джейми Оливера. В прошлом году он решил приобрести бюджетное жило и превратить его в общественную кухню, которая сможет обеспечивать едой тех, кто в этом нуждается. В марте прошлого года он вложил в проект более 30 тысяч долларов.

Этим летом Маккуббин стал неофициальным послом программы "Дом за 1 евро". Он сотрудничает с местными супермаркетами и фермами и обеспечивает воскресными обедами пожилых людей.

Тоня и Стив Брауэры

Пейзаж на горы дома / Фото Washington Post

Пара вегетарианцев переехала из Калифорнии в прошлом году. Сейчас тесно сотрудничают с сицилийскими ресторанами, знакомя их с веганской кухней.

Дэвид Рексроат и Шон Респберри

В некоторых районах не осталось свободных домов / Фото Washington Post

Свадебные дизайнеры из Хьюстона приобрели дом за 1 евро в Самбуче (недавно город поднял цены до 2 евро). Вместо того чтобы поселиться в нем, пара решила открыть роскошное место для выездных свадебных церемоний.

Власти города помогли паре найти фермерский дом 16 века площадью 1114 квадратных метров. По предварительным оценкам, на ремонт и организацию первой свадьбы они потратят около 500 тысяч долларов.

Сейчас программа стала столь популярной, что во многих городах практически не осталось недвижимости на продажу. В то время как Камерата-Нуова и Муссомель продолжают рекламировать последние дома, другие города смещают акцент на дома премиум-класса – ухоженную недвижимость от 5 000 до 20 000 евро.