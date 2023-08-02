Дело в том, что дом непригоден для жизни. Внешне он выглядит очень плохо, потому что не только испытал частичное саморазрушение, но и зарос дикой растительностью.

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Дом все же купили

Экстерьер жилья нуждается в капитальном ремонте, но внутри дом в достаточно хорошем состоянии.

"Внешне он выглядит хуже. Когда вы видите, как дом прорастает лианами, то это вызывает не самые лучшие эмоции. А изнутри жилье действительно выглядит довольно хорошо", – говорят агенты.

Этот дом просто покинули около 10 лет, и потому его назвали "капсулой времени". Он расположен на участке площадью 916 квадратных метров в довольно уединенном месте, в конце улицы.

Дом в заброшенном состоянии / Фото Debra Bela

Известно, что жилье вмещает три спальни и одну ванную. В доме сохранилось много оригинальных деталей, в частности паркетный пол и изысканные резные балюстрады.

Жилье долго не хотели приобрести из-за того, что покупатели боялись, кто сможет взяться за такой крупный проект. К тому же строители неохотно предлагали фиксированную цену.

Купить жилье решился один человек, который как раз является строителем по специальности. Он сделает необходимый ремонт, а потом решит, будет ли там жить или сдавать дом в аренду.



Интерьер довольно неплохой, но нуждается в обновлении / Фото Debra Bela