Річ у тім, що будинок є непридатний для життя. Зовні він виглядає дуже погано, бо не лише зазнав часткового саморуйнування, а й заріс дикою рослинністю.

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Будинок все ж купили

Екстер'єр житла потребує капітального ремонту, але всередині будинок у досить гарному стані.

"Ззовні він виглядає гірше. Коли ви бачите, як будинок проростає ліанами, то це викликає не найкращі емоції. А зсередини житло насправді має досить гарний вигляд", – кажуть агенти.

Цей будинок просто покинули близько 10 років, і через те його назвали "капсулою часу". Він розташований на ділянці площею 916 квадратних метрів у досить усамітненому місці, у кінці вулиці.

Будинок у занедбаному стані / Фото Debra Bela

Відомо, що житло вміщує три спальні та одну ванну кімнату. В будинку збереглося багато оригінальних деталей, зокрема паркетна підлога та вишукані різьблені балюстради.

Помешкання тривалий час не хотіли придбати через те, що покупці боялися, хто зможе взятися за такий великий проєкт. До того ж будівельники неохоче пропонували фіксовану ціну.

Купити житло наважився один чоловік, який якраз є будівельником за фахом. Він зробить необхідний ремонт, а потім вирішить, чи буде там жити, чи здаватиме будинок в оренду.



Інтер'єр досить непоганий, але потребує оновлення / Фото Debra Bela