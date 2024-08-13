Процессом и результатом ремонта Эш поделился на своей тикток-странице. Пользователи были поражены, когда увидели действительно роскошный интерьер ранее заброшенного дома.

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Великолепный ремонт в старом викторианском доме

За два года пара разобрала стены, изменила фундамент и довела до совершенства элегантный интерьер.

Это ваш знак – купить самый уродливый дом на улице и превратить его в дом своей мечты. Мы не любили его, когда начинали, но мы видели в нем потенциал. За два года ремонта этого викторианского дома в Лондоне он перестал быть самым уродливым домом на улице, а стал нашим прекрасным домом,

– поделился британец.

До этого пара жила в светлой квартире в новостройке. И своему дому они захотели придать "характера". На видео видно, что стены в кухне и коридоре супруги покрасили в насыщенный винный цвет.

Жилье до и после ремонта: смотрите видео

Эш говорит, что чаще всего его спрашивают о расходах на обновление экстерьера дома. Так вот замена кирпича обошлась в 3 000 фунтов стерлингов (около 155 тысяч гривен).

Первым делом нужно было очистить от гальки. С помощью мультиинструмента снимите поверхность гальки с кирпича и старую облицовку, затем слегка отшлифуйте кирпичи – на этом этапе, если вы обнаружите разбитые кирпичи, вы можете восстановить их с помощью известковой воды или настоящих кирпичей,

– отметил Эш.

Тысячи людей поделились своими мыслями относительно обновления дома. Пользователи назвали его "домом с характером" и были приятно удивлены, потому что "это не один из тех случаев, когда все становится белым и безвкусным".