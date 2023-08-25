Если ваши шкафы трещат от одежды, груды декора или других вещей, тогда вам точно нужно попробовать этот метод. Что означают эти три двенадцатки – рассказываем дальше.

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Метод 12-12-12

Найдите 12 вещей, которые нужно выбросить, 12 – подарить, а 12 – вернуть домой. Впервые эту задачу предложил автор книги The Minimalist Home Джошуа Беккер.

Это своеобразная игра с достижимыми целями, которую можно завершить через несколько минут. И это однозначно лучше, чем скучная уборка. Такая задача также поощряет быстрое принятие решений, не позволяя нам "застрять" в эмоциях. Установка таймера, пока вы выполняете задание, повысит чувство срочности и сделает его гораздо более управляемым – в конце концов, расчищать свои вещи физически и умственно утомительно.

Попытайтесь установить таймер, пока вы выполняете задание. Это повысит чувство срочности и организованности – в конце концов, расчищать свои вещи физически и умственно утомительно.

Еще одна причина попробовать метод 12-12-12 состоит в том, что он поощряет нас быть внимательными к своему имуществу и не тратить средства на ненужные вещи в будущем.

"12-12-12 – отличный метод для людей, которые спокойно воспринимают идею убрать беспорядки и эмоционально готовы избавиться от своих вещей. Но для других двенадцать пунктов в каждой категории могут показаться обременительными. Начните с одного и посмотрите, как вам удается. Через неделю подумайте об увеличении количества предметов», – предлагает психологи Келли Кандра Гьюз.

Итак, прежде всего полагайтесь на свои ощущения. Это гораздо важнее достижения чужого идеала, который может быть нерелевантным.