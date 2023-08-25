Якщо ваші шафи тріщать від одягу, купи декору чи інших речей, тоді вам точно треба спробувати цей метод. Що означають ці три дванадцятки – розповідаємо далі.

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Метод 12-12-12

Знайдіть 12 речей, які потрібно викинути, 12 – подарувати, а 12 – повернути додому. Вперше це завдання запропонував автор книги The Minimalist Home Джошуа Беккер.

Це своєрідна гра з досяжними цілями, яку можна завершити за кілька хвилин. І це однозначно краще, ніж нудне прибирання. Таке завдання також заохочує до швидкого ухвалення рішень, не дозволяючи нам "застрягнути" в емоціях. Встановлення таймера, поки ви виконуєте завдання, підвищить відчуття терміновості та зробить його набагато більш керованим – зрештою, розчищати свої речі фізично та розумово втомлює.

Спробуйте встановити таймер, поки ви виконуєте завдання. Це підвищить відчуття терміновості та організованості – зрештою, розчищати свої речі фізично та розумово втомлює.

Ще одна причина спробувати метод 12-12-12 полягає в тому, що він заохочує нас бути уважними до свого майна і не витрачати кошти на непотрібні речі в майбутньому.

"12-12-12 – чудовий метод для людей, які спокійно сприймають ідею прибрати безлад і емоційно готові позбутися своїх речей. Але для інших дванадцять пунктів у кожній категорії можуть здатися обтяжливими. Почніть з одного й подивіться, як вам вдається. Через тиждень подумайте про збільшення кількості предметів", – пропонує психологиня Келлі Кандра Г'юз.

Тож перш за все покладайтеся на свої відчуття. Це набагато важливіше, ніж досягнення чужого ідеалу, який може бути нерелевантним.