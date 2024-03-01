Пара купила самый уродливый на улице дом и превратила его в дом мечты: фантастические фото
Источник:The Sun
Эш и Чед мечтали о собственном доме. Пара не побоялась приобрести самый уродливый дом на улице. Своими стараниями Эш и Чед превратили унылый дом в дом-мечту.
Стоил викторианский дом всего 90 тысяч фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов – 48, 11 гривны). Тогда помещение выглядело запущенно и довольно жутко.
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Эш и Чед приобрели "элитную" недвижимость в конце 2021 года. Тогда в каждой комнате были сырые стены и гнилой пол. Сантехника – совершенно убита. Из старых труб вытекала вода, а проблемы с газом грозили стать критическими.
Как Эд и Чед начали творить магию
Эд и Чед не боялись работы. Они решили, что не будут пытаться сэкономить. Потому что это – первый дом, и он должен быть особенным. Пара решила создать дом своей мечты.
Львиную долю работ Эд и Чед выполняли самостоятельно. В то же время для некоторых специфических работ все-таки пришлось обратиться к профессионалам. В целом ремонт стоил Эду и Чеду 150 тысяч фунтов стерлингов. Однако теперь стоимость особняка выросла до более 700 тысяч фунтов стерлингов.
Какие изменения произошли с домом:
- новый пол;
- новая кухня;
- новые камины в гостиной и столовой;
- новая ванная;
- новые окна и двери.
Кухня кардинально изменилась / Jam Press
Теперь старый особняк стал домом мечты / Jam Press
Сад тоже получил новую жизнь / Jam Press
Теперь дом – лучший на улице. Он сохранил свою викторианскую аристократичность и одновременно стал комфортным для жизни в XXI веке.