Бежевый интерьер может выглядеть особенно интересно, если дополнить его другими цветами. О трех из них – читайте ниже.

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Желтый

Этот яркий и жизнерадостный цвет не оставит никого равнодушным и так же прекрасно дополнит сдержанный бежевый. К слову, он был назван одним из главных цветов 2021 года Международным исследовательским институтом Pantone. Желтый сделает интерьер более теплым и "живым". Затевать ремонт необязательно – просто подберите текстиль, мебель или желтый декор.

Солнечный желтый наполнит помещение теплом и уютом / Фото pinterest

Синий

Бежевую палитру прекрасно дополнит насыщенный глубокий синий. Этот сложный оттенок нравится не всем, ведь он достаточно холодный. Однако если правильно подобрать тон, интерьер станет неповторимым и уникальным. Используйте синий для мебели, декора и других элементов.

Глубокий синий цвет считается трендовым / Фото lmerlin

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Зеленый

Зеленый цвет всегда остается актуальным. Вы можете использовать темный или светлый его оттенок – они украсят бежевый интерьер и наполнят его свежестью. Кроме того, в тренде остаются зеленые растения и натуральность. Смело используйте комнатные цветы с крупными зелеными листьями.

Зеленый цвет актуален в разных стилях / Фото pinterest