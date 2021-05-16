Бежевый интерьер может выглядеть особенно интересно, если дополнить его другими цветами. О трех из них – читайте ниже.
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Желтый
Этот яркий и жизнерадостный цвет не оставит никого равнодушным и так же прекрасно дополнит сдержанный бежевый. К слову, он был назван одним из главных цветов 2021 года Международным исследовательским институтом Pantone. Желтый сделает интерьер более теплым и "живым". Затевать ремонт необязательно – просто подберите текстиль, мебель или желтый декор.
Солнечный желтый наполнит помещение теплом и уютом / Фото pinterest
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Синий
Бежевую палитру прекрасно дополнит насыщенный глубокий синий. Этот сложный оттенок нравится не всем, ведь он достаточно холодный. Однако если правильно подобрать тон, интерьер станет неповторимым и уникальным. Используйте синий для мебели, декора и других элементов.
Глубокий синий цвет считается трендовым / Фото lmerlin
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Зеленый
Зеленый цвет всегда остается актуальным. Вы можете использовать темный или светлый его оттенок – они украсят бежевый интерьер и наполнят его свежестью. Кроме того, в тренде остаются зеленые растения и натуральность. Смело используйте комнатные цветы с крупными зелеными листьями.
Зеленый цвет актуален в разных стилях / Фото pinterest