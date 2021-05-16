Для того чтобы использовать модные решения, следует придерживаться нескольких рекомендаций. Подробнее о них – читайте ниже.

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1. Знакомство

С каждым годом появляются все более оригинальные решения в интерьере. Довольно часто они кажутся странными или непонятными, поэтому использовать их дома решаются не все. Однако важно учитывать, что красивые картинки – это идея.

Перед оформлением жилья, тщательно изучите мир дизайна интерьера / Фото pinterest

Дома же можно реализовать это несколько иначе. Например, необязательно ставить такую же необычную мебель, однако можно отталкиваться от трендов – использовать красивые натуральные материалы, приятную палитру цветов и т.д.

Отталкивайтесь от модных идей, но воплощайте их по-своему / Фото pinterest

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2. Изучение

Дизайн интерьера – сложный мир, который полон различных деталей. Не пытайтесь все охватить и узнать за день – это невозможно. Рассматривайте разные идеи, мелкие детали, пытаясь понять все изнутри, изучайте опыт дизайнеров интерьера из многих стран. Это поможет развить насмотренность и чувство стиля. Только после этого можно создать идеальное жилье – стильное и функциональное.

Стильное жилье можно создать, имея определенную базу / Фото pinterest

3. Воплощение

Изучая трендовые решения в интерьере, не отбрасывайте сразу те, которые показались сложными или не очень уместными. Откладывайте подобные идеи в отдельную папку, к которой вы сможете всегда вернуться. То же самое делайте с теми идеями, которые вам понравились, но сейчас реализовать их невозможно по каким-либо причинам. Например, примеры с использованием натуральных материалов, пастельной палитры цветов, красивым декором и акцентами.

Сохраняйте в отдельную папку примеры удачного использования трендов / Фото pinterest