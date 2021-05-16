Светлый пол выбирают очень многие, ведь у него есть свои весомые преимущества. Подробнее о них – читайте ниже.
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В чем преимущества светлого пола
- Светлые оттенки визуально увеличивают площадь помещения, поэтому это отличный выбор для комнат любой площади.
- Светлый пол является фоном в интерьере и не перетягивает на себя внимание. Это позволяет сделать акцент на более важных элементах – мебели или декоре.
- Тон покрытия следует выбирать с учетом особенностей помещения, а также освещения. Такой прием позволит создать стильный интерьер.
- Светлая отделка отлично выглядит в любом стиле дизайна: скандинавском, современном, минимализме, провансе и классике.
- Особый плюс светлого пола – на нем не так сильно видны царапины и пыль, как на темных покрытиях.
У светлого пола есть весомые преимущества / Фото pinterest
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Недостатки светлого напольного покрытия
- Светлый пол требует тщательного подбора оттенка. Если он выбран неверно, а в помещении много других белых предметов, оно может ассоциироваться с больничной палатой. Для того чтобы этого не произошло, обратите внимание на теплые тона.
Уделите особое внимание подбору оттенка / Фото pinterest
- При выборе материала учитывайте, что со временем светлый пол может пожелтеть, если будет находиться под прямым воздействием солнечных лучей. Для того чтобы избежать такого эффекта, пол можно покрыть защитным лаком.
Светлое напольное покрытие может пожелтеть / Фото pinterest