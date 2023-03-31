Зеленые комнаты можно считать новым нейтральным трендом 2023 года. Их можно совмещать со многими цветами, если делать все правильно, говорят специалисты.
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"Правило 60-30-10 может помочь соединить цвета в правильной пропорции и сохранить баланс в комнате: 60% предназначено для доминирующего цвета (например, цвета стен), 30% – для отделки и/или мебели, и 10% – для акцента или фокуса", – говорит эксперт Эрика Вельфель.
К примеру, вы можете покрасить стены в зеленый цвет, добавить мебель нейтрального оттенка, а затем добавить яркие цветные иллюстрации. С какими еще оттенками, кроме нейтральных, сочетается зеленый цвет – узнайте дальше.
Зеленый с розовым
В зеленом интерьере присутствуют элементы розового / Фото Future
Зеленый и красный
Красный добавляет акценты в зеленой комнате / Фото Future
Различные оттенки зеленого вместе
Сочетание разных оттенков одного цвета может добавлять глубины пространства / Фото Shutterly Fabulous
Зеленый с фиолетовыми и синими оттенками
Зеленый в сочетании с холодными оттенками синего и фиолетового / Фото Little Greene
Зеленый и желтый
Изящная комбинация зеленого и желтого / Фото Future