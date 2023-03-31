Зелені кімнати можна вважати "новим нейтральним трендом" 2023 року. Їх можна поєднувати з багатьма кольорами, якщо все робити правильно, кажуть спеціалісти.

Зверніть увагу Як перевірити забудовника в період воєнного стану: покрокова інструкція

"Правило 60-30-10 може допомогти поєднати кольори в правильній пропорції та зберегти баланс у кімнаті: 60% призначено для домінантного кольору (наприклад, кольору стін), 30% – для оздоблення та/або меблів, і 10% – для акценту чи фокусу", – каже експертка Еріка Вельфель.

Наприклад, ви можете пофарбувати стіни в зелений колір, додати меблі нейтрального відтінку, а потім додати яскраві кольорові ілюстрації. З якими ще відтінками, окрім нейтральних, поєднується зелений колір – дізнавайтеся далі.

Зелений з рожевим

У зеленому інтер'єрі присутні елементи рожевого / Фото Future

Зелений і червоний

Червоний додає акцентів у зеленій кімнаті / Фото Future

Різні відтінки зеленого разом

Поєднання різних відтінків одного кольору може додають глибини простору / Фото Shutterly Fabulous

Зелений з фіолетовими та синіми відтінками

Зелений у поєднанні з холодними відтінками синього та фіолетового / Фото Little Greene

Зелений і жовтий

Витончена комбінація зеленого і жовтого / Фото Future