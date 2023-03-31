Какие цвета сочетаются с зеленым: эксперты предложили новые гармоничные пары
Источник:homes and gardens
Зеленый – фантастический цвет для любой комнаты. Подбор правильных акцентов с помощью других оттенков создаст отличный контраст и придаст яркости в доме.
Зеленые комнаты можно считать новым нейтральным трендом 2023 года. Их можно совмещать со многими цветами, если делать все правильно, говорят специалисты.
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"Правило 60-30-10 может помочь соединить цвета в правильной пропорции и сохранить баланс в комнате: 60% предназначено для доминирующего цвета (например, цвета стен), 30% – для отделки и/или мебели, и 10% – для акцента или фокуса", – говорит эксперт Эрика Вельфель.
К примеру, вы можете покрасить стены в зеленый цвет, добавить мебель нейтрального оттенка, а затем добавить яркие цветные иллюстрации. С какими еще оттенками, кроме нейтральных, сочетается зеленый цвет – узнайте дальше.