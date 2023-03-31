Какие цвета сочетаются с зеленым: эксперты предложили новые гармоничные пары

Зеленый – фантастический цвет для любой комнаты. Подбор правильных акцентов с помощью других оттенков создаст отличный контраст и придаст яркости в доме.

Зеленые комнаты можно считать новым нейтральным трендом 2023 года. Их можно совмещать со многими цветами, если делать все правильно, говорят специалисты.

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"Правило 60-30-10 может помочь соединить цвета в правильной пропорции и сохранить баланс в комнате: 60% предназначено для доминирующего цвета (например, цвета стен), 30% – для отделки и/или мебели, и 10% – для акцента или фокуса", – говорит эксперт Эрика Вельфель.

К примеру, вы можете покрасить стены в зеленый цвет, добавить мебель нейтрального оттенка, а затем добавить яркие цветные иллюстрации. С какими еще оттенками, кроме нейтральных, сочетается зеленый цвет – узнайте дальше.

Зеленый с розовым

В зеленом интерьере присутствуют элементы розового / Фото Future

Зеленый и красный

Красный добавляет акценты в зеленой комнате / Фото Future

Различные оттенки зеленого вместе

Сочетание разных оттенков одного цвета может добавлять глубины пространства / Фото Shutterly Fabulous

Зеленый с фиолетовыми и синими оттенками

Зеленый в сочетании с холодными оттенками синего и фиолетового / Фото Little Greene

Зеленый и желтый

Изящная комбинация зеленого и желтого / Фото Future