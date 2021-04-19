Какие материалы для ремонта квартиры в тренде: ТОП-6 в 2021 году
В 2021 году в интерьере квартир и домов возросла популярность натуральности и экологичности. В связи с этим становятся востребованными некоторые материалы.
Источник:Инстаграм Дарьи Маниловой
Речь идет о 6 позициях, которые все чаще используются во время ремонта и дизайна жилых помещений. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Дарья Манилова.
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Две категории будут определять интерьер: первая – с глубоким акцентом на ремесленную работу и натуральные материалы. Вторая – это переработка и вторая жизнь,
– отметила Манилова.
Какие материалы актуальны в 2021
- Биокомпозит.
- Ротанг.
- Повторное использование пластика.
- Камень.
- Живые бактерии.
- Морские водоросли.
Дизайнер интерьера подчеркнула, что в 2021 году делается фокус на веганство, природные материалы, привлекательные органические цвета и текстуры.
Будут интересны биокомпозиты из бактериальной целлюлозы, созданной с использованием сельскохозяйственных отходов кокосовой промышленности. Изготовленные из листьев, а также банановые и пальмовые ткани,
– пояснила Дарья Манилова.
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Популярными являются плетеные корзины. Они способны стать изюминкой интерьера. Также актуальны скульптурные предметы из ротанга и камня.
В интерьере, по словам дизайнера, "увеличилось использование бывшего в употреблении пластика для создания инновационных композитов".
Переработанный пластик стильно выглядит и используется в интерьере / Фото mastergrad
В тренде остается камень. Теперь он используется по-новому, ведь популярность природных материалов возросла.
Будет расти внимание к "живым" структурам, поскольку интересы промышленного дизайна, науки и синтетической биологии пересекается. Например, бактерии в светильниках. Колбы затем запечатываются, чтобы остановить рост бактерий, и в результате получается уникальный рисунок, заключенный в стекло и освещаемый светодиодным светом,
– добавила Дарья Манилова.
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