У нас же обои не спешат полностью сдать позиции. Люди традиционно выбирают рулонный материал с декором, чтобы украсить помещение и добавить в него немного тепла и уюта.

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Конечно, такое решение может быть удачным. Главное – избегать этих ошибок.

Яркие обои

Избегайте ярких цветов / Фото Pinterest

Выбирая обои яркого цвета, приготовьтесь, что ваша комната станет более узкой. Шум, созданный неправильно подобранной палитрой, загромоздит помещение и полностью перетянет внимание на себя.

Исключение – современные обои с геометрическим принтом, которые можно использовать в стиле артдеко для оформления акцентной стены.

Дамаск в черно-белом варианте

Лучше использовать нейтральный дамаск / Фото Pinterest

Дамаск – классический вариант обоев, который стильно выглядит в нейтральной палитре. Когда в принт проникает ярко-синий, красный или оранжевый или если производители обращаются к черно-белому варианту принта, возникает риск, что комната будет выглядеть вульгарно.

Принт "турецкий огурец" в ярком исполнении

Выбирайте сплошной принт, который не создаст ощущения ярких "пятен" на стене / Фото Pinterest

Подобное случается и тогда, когда вместо классического "турецкого огурца" в бежевых, коричневых и светло-зеленых цветах, вы покупаете "наляпанные" обои с яркими цветными пятнами. Это не только полностью разрушает визуальную привлекательность покрытия, но и делает его слишком резкими.

Массивный принт по периметру всей комнаты

Забудьте о массивном принте / Фото Pinterest

Такие обои считаются акцентными, соответственно – должны использоваться только точечно. Если поклеить их на все стены, приготовьтесь, что яркие обои с цветами и зигзагами быстро утомят ваше зрение.

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Разный цвет обоев для прихожей, коридора и кухни

Чаще всего эти зоны плавно перетекают друг в друга. Если у вас нет дверей, которые разделяют прихожую и коридор, коридор и кухню, лучше остановиться на однотонном заклеивании стен одним цветом. Иначе – вас ожидают неэстетичные стыки.

Неуместные сочетания

Реалистичные бетонные обои подойдут для индустриального стиля / Фото Pinterest

Конечно, вы можете экспериментировать с самыми смелыми вариантами, однако помните, что удачный дизайн интерьера базируется на беспроигрышных комбинациях. Так, дамаск уместен только в помещениях классического стиля, цветочный принт – в кантри, геометрия – в артдеко, минималистичный принт – в сканди.

И даже несмотря на то, что дизайнеры советуют отказаться от любых имитаций, в некоторых стилях интерьера возможно и это. К примеру обои, имитирующие бетон, могут использоваться в лофте.