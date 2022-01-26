Какие факторы могут остановить рынок жилья в 2022 году

В 2022 году рынок купли-продажи квартир в Украине вырастет на 3 – 5%. Эксперты полагают, что тенденция к удорожанию продержится несколько лет.

Этому будут способствовать как износ большинства жилого фонда, так и потребность украинцев в собственном доме и улучшении условий проживания.

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На увеличение спроса окажет влияние также снижение стоимости ипотечных кредитов, увеличение государственного субсидирования и формирование прозрачного рынка земли.

Повышенный спрос повлияет на цены

Так, по данным аналитической службы OLX Недвижимость, цены на однокомнатные квартиры в Украине уже во втором квартале 2021 года выросли почти на 3% на вторичном рынке, а жилищный фонд от 2011 года застройки и первичный рынок на 4% и 5% соответственно.

Если в январе-марте цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке стартовали в среднем от 22,825 гривны, в октябре-декабре стоимость подскочила до 24,999 гривны. Жилищный фонд с 2011 года за аналогичный период подорожал на 12% – с 37,000 до 43,500 гривны, новостройки на 14% – с 31,695 до 38,000 гривны.

Стоимость двухкомнатных квартир тоже росла. В январе-марте цена на вторичном рынке составила 28,500 гривны, подскочив в октябре-декабре до 30,999 гривны. Жилье, построенное после 2011 года, обойдется в 65,424 гривны. Новостройки подорожали с 46,500 до 59,000 гривны.

Украинцы продолжат инвестировать в недвижимость

В 2022 году недвижимость остается привлекательным инструментом для инвестиций. Устойчивый интерес внутреннего инвестора будет поддерживать ценовая инфляция.

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В то же время, коррективы вносит и пандемия. Большинство украинцев используют жилье одновременно и как офис, а следовательно – сохраняется спрос на долгосрочную аренду жилья, в котором можно было бы комфортно обустроить рабочее место.

Что может помешать росту рынка недвижимости

Следует заметить, что негативно повлиять на прогнозируемый рост рынка недвижимости в Украине могут 3 фактора: