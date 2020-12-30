Новый год – совсем близко, но если у вас до сих пор нет праздничного настроения – еще не поздно это исправить.

Вдохновитесь стильным украшением новогоднего стола – красивые идеи показала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram. Интересно Новогодний декор 2021: что, как и чем украшать в доме Оригинальные идеи для красивой сервировки я вам предлагаю рассмотреть повнимательнее и, возможно, воплотить у себя, – отметила Рамазанова. ТОП-8 идей для декора новогоднего стола Ветки на столе . Можно использовать нобилис, елку или любые другие хвойные ароматные ветки.

. Можно использовать нобилис, елку или любые другие хвойные ароматные ветки. Если на столе недостаточно места – ветку можно подвесить над ним или украсить люстру.

над ним или украсить люстру. Новогодняя посуда . Конечно же, тарелки с подобными узорами пригодятся всего раз в году, зато они подарят вам праздничное настроение.

. Конечно же, тарелки с подобными узорами пригодятся всего раз в году, зато они подарят вам праздничное настроение. Свечи. Этот элемент декора таит в себе что-то волшебное, уютное и притягательное. Свечи придадут тепла и уюта интерьеру / Фото decorwind Читайте Создай праздничное настроение: 4 крутых новогодних интерьера в Европе Лаконичные гирлянды-нити с теплым светом и маленькими лампочками можно "поселить" на столе. Визуально этот прием напоминает декор свечами, однако является более безопасным.

с теплым светом и маленькими лампочками можно "поселить" на столе. Визуально этот прием напоминает декор свечами, однако является более безопасным. Сушеные апельсины . Это выглядит красиво и вкусно.

. Это выглядит красиво и вкусно. Салфетки можно оригинально сложить – это подарит атмосферу праздника.

можно оригинально сложить – это подарит атмосферу праздника. Стильные фигурки оленей, эльфов, а также елочки и шары станут прекрасным украшением новогоднего стола. Красивые фигурки и гирлянды сделают стол праздничным / Фото dekorin Смотрите интересные идеи на фото и видео: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА АНАСТАСИЯ (@interior_spb)