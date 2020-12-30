Какие фишки использовать для декора новогоднего стола: 8 идей
Новый год – совсем близко, но если у вас до сих пор нет праздничного настроения – еще не поздно это исправить.
Вдохновитесь стильным украшением новогоднего стола – красивые идеи показала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Оригинальные идеи для красивой сервировки я вам предлагаю рассмотреть повнимательнее и, возможно, воплотить у себя, – отметила Рамазанова.
ТОП-8 идей для декора новогоднего стола
- Ветки на столе. Можно использовать нобилис, елку или любые другие хвойные ароматные ветки.
- Если на столе недостаточно места – ветку можно подвесить над ним или украсить люстру.
- Новогодняя посуда. Конечно же, тарелки с подобными узорами пригодятся всего раз в году, зато они подарят вам праздничное настроение.
- Свечи. Этот элемент декора таит в себе что-то волшебное, уютное и притягательное.
Свечи придадут тепла и уюта интерьеру / Фото decorwind
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- Лаконичные гирлянды-нити с теплым светом и маленькими лампочками можно "поселить" на столе. Визуально этот прием напоминает декор свечами, однако является более безопасным.
- Сушеные апельсины. Это выглядит красиво и вкусно.
- Салфетки можно оригинально сложить – это подарит атмосферу праздника.
- Стильные фигурки оленей, эльфов, а также елочки и шары станут прекрасным украшением новогоднего стола.
Красивые фигурки и гирлянды сделают стол праздничным / Фото dekorin
Смотрите интересные идеи на фото и видео:
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