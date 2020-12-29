Новогодние праздники – повод не только расслабиться, но и насладиться невероятной зимней атмосферой, теплом и уютом в доме.

Что, как и чем украсить дома, рассказала дизайнер интерьера Ксения Коваль в своем Instagram.

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Декорирование помогает настроиться на праздничный лад. Но как украсить дом или квартиру, чтобы это было стильно, а не сплошная какафония из дождика и гирлянд? Наш основной посыл: будьте умеренны, – отметила Коваль.

Что украсить дома

По словам дизайнера интерьера, не стоит украшать все поверхности в доме – это считается верхом безвкусицы. Для того чтобы интерьер выглядел стильно – выделите несколько зон для декора. Так, кроме новогодней елки, принято украшать окна, двери и лестницу с камином – этого достаточно, чтобы создать правильные акценты и праздничное настроение.

Выберите несколько зон, которые хотите украсить / Фото housesdesign

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Как украшать интерьер

Для декора следует выбрать определенную цветовую гамму. Рекомендуется использовать от 2 до 5 цветов (зелень елок и веток не в счет). Убранство ели и остальных локаций должно перекликаться с мотивами в интерьере.

Правильно подберите цветовую гамму / Фото our-interior

Чем украшать дом

Игрушки – универсальный вариант. Подбирайте их в зависимости от стиля помещения, вашего вкуса и финансовых возможностей. Также актуальны гирлянды. Лучше, если они будут одноцветные. На дверь можно повесить рожденственский венок. Единственное, от чего стоит отказаться – дождик.