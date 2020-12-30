Які фішки використовувати для декору новорічного столу: 8 ідей
Новий рік – зовсім близько, але якщо у вас досі немає святкового настрою – ще не пізно це виправити.
Надихніться стильним декором новорічного столу – красиві ідеї показала дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram.
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Оригінальні ідеї для красивого сервірування я вам пропоную розглянути уважніше і, можливо, втілити у себе, – зазначила Рамазанова.
ТОП-8 ідей для декору новорічного столу
- Гілки на столі. Можна використовувати нобіліс, ялинку або будь-які інші хвойні ароматні гілки.
- Якщо на столі недостатньо місця – гілку можна підвісити над ним або прикрасити люстру.
Новорічний посуд. Звичайно ж, тарілки з подібними візерунками знадобляться лише раз на рік, зате вони подарують вам святковий настрій.
Свічки. Цей елемент декору таїть в собі щось чарівне, затишне і привабливе.
Свічки додадуть тепла і затишку інтер'єру / Фото decorwind
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- Лаконічні гірлянди-нитки з теплим світлом і маленькими лампочками можна "поселити" на столі. Візуально цей прийом нагадує декор свічками, проте є більш безпечним.
- Сушені апельсини. Це виглядає красиво і смачно.
Серветки можна оригінально скласти – це подарує атмосферу свята.
- Стильні фігурки оленів, ельфів, а також ялинки і кулі стануть чудовою прикрасою новорічного столу.
Красиві фігурки і гірлянди зроблять стіл святковим / Фото dekorin
Дивіться цікаві ідеї на фото і відео:
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