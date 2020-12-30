Новий рік – зовсім близько, але якщо у вас досі немає святкового настрою – ще не пізно це виправити.

Надихніться стильним декором новорічного столу – красиві ідеї показала дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram. Цікаво Новорічний декор 2021: що, як і чим прикрашати у будинку Оригінальні ідеї для красивого сервірування я вам пропоную розглянути уважніше і, можливо, втілити у себе, – зазначила Рамазанова. ТОП-8 ідей для декору новорічного столу Гілки на столі. Можна використовувати нобіліс, ялинку або будь-які інші хвойні ароматні гілки.

Можна використовувати нобіліс, ялинку або будь-які інші хвойні ароматні гілки. Якщо на столі недостатньо місця – гілку можна підвісити над ним або прикрасити люстру.

Новорічний посуд. Звичайно ж, тарілки з подібними візерунками знадобляться лише раз на рік, зате вони подарують вам святковий настрій.

Свічки. Цей елемент декору таїть в собі щось чарівне, затишне і привабливе. Свічки додадуть тепла і затишку інтер'єру / Фото decorwind Читайте Створи святковий настрій: 4 крутих новорічних інтер'єри в Європі Лаконічні гірлянди-нитки з теплим світлом і маленькими лампочками можна "поселити" на столі. Візуально цей прийом нагадує декор свічками, проте є більш безпечним.

з теплим світлом і маленькими лампочками можна "поселити" на столі. Візуально цей прийом нагадує декор свічками, проте є більш безпечним. Сушені апельсини . Це виглядає красиво і смачно.

Серветки можна оригінально скласти – це подарує атмосферу свята.

. Це виглядає красиво і смачно. можна оригінально скласти – це подарує атмосферу свята. Стильні фігурки оленів, ельфів, а також ялинки і кулі стануть чудовою прикрасою новорічного столу. Красиві фігурки і гірлянди зроблять стіл святковим / Фото dekorin Дивіться цікаві ідеї на фото і відео: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА АНАСТАСИЯ (@interior_spb)