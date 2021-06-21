Какие квартиры покупают в Киеве: интересные данные по цене, метражу и районам

Жилье в украинской столице было и остается востребованным. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, спрос на первичную недвижимость в Киеве остается высоким.

Преимущественно ищут одно- и двухкомнатные квартиры. Какие еще запросы есть у украинцев – читайте ниже.

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Сколько готовы платить

В мае 2021 года в Киеве преимущественно (36% от всех запросов на портале Address.ua) искали квартиры в новостройках по цене 50 – 70 тысяч долларов (1,36 – 1,91 миллиона гривен). Популярностью (32%) также пользовалось жилье по цене до 30 тысяч долларов (818 тысяч гривен). Недвижимость стоимостью 30 – 50 тысяч долларов собрала 20% запросов.

Большинство искало на первичном рынке одно- и двухкомнатные квартиры – на них спрос в мае 2021 года разделился пополам – по 42%. Трехкомнатные квартиры интересовали 16% пользователей.

В Киеве для покупки ищут одно- и двухкомнатные квартиры / Фото Pixabay

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Сколько метров

По данным портала Address.ua, в мае 2021 года квартиры площадью 35 – 50 квадратных метров искали 32% пользователей, до 35 "квадратов" – 30% потенциальных покупателей. Еще 14% искали жилье площадью 50 – 80 квадратных метров. Кроме того, 24% подбирали квартиры метражом от 80 "квадратов".

Популярные районы

В мае 2021 года потенциальные покупатели жилья на первичном рынке недвижимости больше всего интересовались Голосеевским районом (32%). На втором месте оказался Шевченковский район (13%), на третьем – Дарницкий (11%). Печерский (8%) и Оболонский (7%) заняли четвертое и пятое место соответственно. Самый низкий спрос на первичное жилье зафиксирован в Подольском районе столицы.

В мае 2021 года чаще всего искали жилье в Голосеевском районе / Инфографика address.ua