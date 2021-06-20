Украинцы активно скупают жилье за рубежом: какие страны в лидерах

Самой популярной страной для покупки недвижимости среди украинцев является Турция. Какие еще направления интересны согражданам – читайте далее.

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Недвижимость в Турции

В последнее время спрос на жилье в странах Евросоюза существенно снизился. В то же время растет популярность недвижимости в Турции. По словам экспертов, она составляет 60 – 70% от всех международных сделок. Причиной называют лояльные условия въезда в страну во время карантина, а также цены на недвижимость. Купить жилье в Турции можно от 40 тысяч евро (1,3 миллиона гривен).

Чаще всего украинцы интересуются Аланией, Бодрумом и Стамбулом. Это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры для проживания, а с не с целью инвестиций.

Турция пользуется популярностью среди украинцев / Фото Pixabay

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Какие еще страны популярны

Болгария стала второй страной по популярности среди украинцев. Однокомнатную квартиру можно купить по цене от 20 тысяч евро (645 тысяч гривен). В основном выбирают одно- и двухкомнатные квартиры на берегу Черного моря.

Граждане Украины также покупают жилье в Польше. Здесь преимущественно выбирают квартиры в тех городах, где можно трудоустроиться: Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск, Катовице. Цены на недвижимость – от 60 – 70 тысяч евро.

Жилье в Польше покупают заробитчане / Фото Pixabay

Далее идут Испания, Италия и Грузия. Однако спрос в этих странах существенно снизился, ведь они закрыты для иностранцев.

На пятом месте – Таиланд. Это около 6 – 7% спроса. Преимущественно жилье в стране покупают под инвестиции. Бюджет составляет 80 – 200 тысяч долларов (2,2 – 5,5 миллиона гривен).

Также украинцев интересует недвижимость в Чехии, Черногории, Франции, ОАЭ. Однако спрос на жилье в этих странах ниже, чем в упомянутых выше.

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Самой популярной страной для покупки недвижимости среди украинцев является Турция. Какие еще направления интересны согражданам – читайте далее.

Важно Островок уюта для всей семьи: какой ЖК выбрать во Львове

Недвижимость в Турции

В последнее время спрос на жилье в странах Евросоюза существенно снизился. В то же время растет популярность недвижимости в Турции. По словам экспертов, она составляет 60 – 70% от всех международных сделок. Причиной называют лояльные условия въезда в страну во время карантина, а также цены на недвижимость. Купить жилье в Турции можно от 40 тысяч евро (1,3 миллиона гривен).

Чаще всего украинцы интересуются Аланией, Бодрумом и Стамбулом. Это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры для проживания, а с не с целью инвестиций.

Турция пользуется популярностью среди украинцев / Фото Pixabay

Интересно Доступная ипотека под 7%: скольким украинцам удалось получить средства

Какие еще страны популярны

Болгария стала второй страной по популярности среди украинцев. Однокомнатную квартиру можно купить по цене от 20 тысяч евро (645 тысяч гривен). В основном выбирают одно- и двухкомнатные квартиры на берегу Черного моря.

Граждане Украины также покупают жилье в Польше. Здесь преимущественно выбирают квартиры в тех городах, где можно трудоустроиться: Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск, Катовице. Цены на недвижимость – от 60 – 70 тысяч евро.

Жилье в Польше покупают заробитчане / Фото Pixabay

Далее идут Испания, Италия и Грузия. Однако спрос в этих странах существенно снизился, ведь они закрыты для иностранцев.

На пятом месте – Таиланд. Это около 6 – 7% спроса. Преимущественно жилье в стране покупают под инвестиции. Бюджет составляет 80 – 200 тысяч долларов (2,2 – 5,5 миллиона гривен).

Также украинцев интересует недвижимость в Чехии, Черногории, Франции, ОАЭ. Однако спрос на жилье в этих странах ниже, чем в упомянутых выше.