Кухня – помещение, которое должно быть не только функциональным, но также уютным и комфортным. Большую роль в данном случае играет цветовая гамма.

Правильно подобранные оттенки позволят создать нужную атмосферу. Какие сочетания являются удачными для кухни – читайте ниже.

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Белый и бежевый

Это уютное сочетание создаст в помещении особую атмосферу. Важно правильно подобрать оттенок бежевого. К нему можно добавить плитку под мрамор и хромированные элементы. Для того чтобы интерьер не выглядел скучно, разбавьте спокойные оттенки яркими акцентами.

Мягкое сочетание сделает кухню уютной / Фото design-homes

Серый и белый

Такое комбинирование цветов является классическим. Сочетание выглядит стильно и утонченно. В дуэте главным может служить светлый серый, а белый станет дополнением и освежит кухню. Также можно добавить яркие мелкие элементы.

Белый и серый – отличное сочетание для кухни / Фото stroy-podskazka

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Белый и синий

Белый и синий в кухонном гарнитуре – еще одно стильное и трендовое сочетание, которое позволит наполнить помещение воздухом и свежестью. Это решение подойдет тем, кто устал от спокойных оттенков и хочет чего-то яркого. Такую комбинацию прекрасно дополнит отделка из мрамора.

Стильное сочетание синий + белый наполнит помещение воздухом / Фото mariamartynova

Бежевый и дерево

Гарнитур в бежевом цвете стал особо востребованным в последние несколько лет. Этот спокойный оттенок позволяет расслабиться в конце рабочего дня. Прекрасным дополнением к нему станут деревянные фасады, ведь в тренде – натуральность и экологичность. Оттенок можно подобрать в зависимости от ваших предпочтений.

Бежевые оттенки стали трендовым решением на кухне / Фото kuhni-nsk