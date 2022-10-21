Но в сферу строительства вмешалась война, которая внесла свои коррективы. По данным украинского сервиса Kabanchik.ua, в 2022 году количество заказов на услуги по строительным работам, по сравнению с 2021, снизилось на 67%, а средний чек одного заказа стал ниже на 16%, сообщает 24 канал.

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Ремонт квартир выполнялся в 5 раз реже

Как свидетельствует анализ популярных услуг на Kabanchik.ua, в 2022 году украинцы чаще всего заказывали услуги по:

укладке плитки,

установке и ремонту окон,

напольных работ (укладка ламината, ковролина, линолеума, монтаж теплого пола),

установке и ремонту дверей.

Наименьшие изменения по количеству заказов претерпели услуги по ремонту и регулировке окон, установке деревянных окон и утеплению фасадов – спрос в среднем снизился на 42%.

В 4 раза меньше стало заказов на строительство домов. В частности, спрос на услуги по кладке кирпича снизился на 81%, фундаментные работы упали на 79%, бетонные – на 76%, кровельные – на 70%.

Ремонты квартир производились в 5 раз реже. На 69% уменьшилось количество заказов на поклейку обоев, межкомнатная дверь устанавливалась на 70% реже.

Какие услуги подорожали

В целом средний чек одного заказа по сравнению с 2021 годом снизился. Однако стоимость отдельных услуг все же выросла. В частности, на 6% повысился чек на регулировку окон. В настоящее время он составляет 657 гривен.

В среднем 4 068 гривен во время строительного сезона составлял чек за утепление балкона – это на 10% выше, чем в прошлом году. На 16% выше сумма заказа на услуги по возведению домов – 40 740 гривен. Услуги по монтажу теплых полов подорожали больше, на 29%. Средний чек в этой категории – 7 769 гривен.

На 30% снизился чек на услуги по кладке кирпича – 7 965 гривен, укладка плитки стоила 4 056 гривен – на 36% меньше по сравнению с прошлым годом. Чек на бетонные работы "упал" на 41% – до 6 200 гривен.

Почти не изменился средний чек на установку и ремонт двери – 1 285 гривен.

Обустройство бомбоубежищ

Сезон строительства 2022 года отличался также характером задач из-за войны. С 25 февраля на "Кабанчике" ежедневно наблюдали появление заказов, связанных с бомбоубежищами: ремонт укрытия, подвального помещения, обустройство или копание погреба.

В мае их количество было примерно на 50% выше, чем среднее за март – апрель. В течение лета выросла в среднем еще на 26% и в августе стала пиковой. Описания задач указывали, что такой спрос обусловлен началом учебного года и необходимостью оборудовать бомбоубежища в школах и детсадах.

Заказчики просили выкопать и укрепить яму под погреб, залить там бетонный пол, сделать косметический ремонт, провести вентиляцию. В подвалах пробивали скважины для воды, проводили тепло- и гидроизоляцию, обустраивали санузлы, рабочие места, прокладывали интернет, переносили мебель и бытовую технику – холодильники, стиральные машины. Спрос на соответствующие услуги сохраняется и сейчас.