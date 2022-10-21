Утім, цьогоріч у сферу будівництва втрутилася війна, яка внесла свої корективи. За даними українського сервісу Kabanchik.ua, у 2022 році кількість замовлень на послуги з будівельних робіт, порівняно з 2021, знизилася на 67%, а середній чек одного замовлення став нижчим на 16%, повідомляє 24 канал.

Читайте також Як відновлюють новобудови, що постраждали внаслідок ракетних обстрілів: досвід КН РІЕЛ

Ремонти квартир виконувались у 5 разів рідше

Як свідчить аналіз популярних послуг на Kabanchik.ua, у 2022 році українці найчастіше замовляли послуги з:

укладання плитки,

установки та ремонту вікон,

підлогових робіт (укладання ламінату, ковроліну, лінолеуму, монтаж теплої підлоги),

установки та ремонту дверей.

Найменших змін за кількістю замовлень зазнали послуги щодо ремонту й регулювання вікон, установки дерев’яних вікон та утеплення фасадів – попит в середньому знизився на 42%.

У 4 рази менше стало замовлень на зведення будинків. Зокрема, попит на послуги з кладки цегли знизився на 81%, фундаментні роботи впали на 79%, бетонні – на 76%, покрівельні – на 70%.

Ремонти квартир виконувались у 5 разів рідше. На 69% зменшилась кількість замовлень на поклейку шпалер, міжкімнатні двері встановлювали на 70% рідше.

Які послуги подорожчали

Загалом середній чек одного замовлення, порівняно з 2021 роком, знизився. Проте вартість окремих послуг все ж зросла. Зокрема, на 6% підвищився чек на регулювання вікон. Наразі він становить 657 гривень.

В середньому 4 068 гривень під час будівельного сезону складав чек за утеплення балкона – це на 10% вище, ніж минулого року. На 16% вищою була сума замовлення на послуги зі зведення будинків – 40 740 гривень. Послуги з монтажу теплої підлоги здорожчали найбільше, на 29%. Середній чек у цій категорії – 7 769 гривень.

На 30% знизився чек на послуги з кладки цегли – 7 965 гривень, укладання плитки коштувало 4 056 гривень – на 36% менше у порівнянні із минулим роком. Чек на бетонні роботи "впав" на 41% – до 6 200 гривень.

Майже не зазнав змін середній чек на встановлення і ремонт дверей – 1 285 гривень.

Облаштування бомбосховищ

Сезон будівництва 2022 відрізнявся також характером завдань через війну. З 25 лютого на "Кабанчику" щодня спостерігали появу замовлень, пов’язаних з бомбосховищами: ремонт укриття, підвального приміщення, облаштування чи копання погребу.

У травні їхня кількість була приблизно на 50% вищою, ніж середня за березень – квітень. Протягом літа зросла в середньому ще на 26% і у серпні стала піковою. Описи до завдань вказували, що такий попит обумовлений початком навчального року й необхідністю обладнати бомбосховища в школах і дитсадках.

Замовники просили викопати й укріпити яму під погріб, залити там бетонну підлогу, зробити косметичний ремонт, провести вентиляцію. У підвалах пробивали скважини для води, проводили тепло- та гідроізоляцію, облаштовували санвузли, робочі місця, прокладали інтернет, переносили меблі та побутову техніку – холодильники, пралки. Попит на відповідні послуги зберігається і зараз.