Как подобрать идеальные цвета для стен в квартире: инструкция от дизайнера интерьера
Выбор цвета для стен в квартире и доме – процесс не легкий, ведь важно выбрать правильные оттенки, которые будут хорошо выглядеть при любом освещении.
Источник:Инстаграм Ольги Хомяк
Как правильно подобрать цвета для дома – рассказала дизайнер интерьера Ольга Хомяк.
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Кто хоть раз в жизни выбирал оттенок стен и нервничал в процессе? Если вы теряетесь при виде тысячи цветов на верее – без паники, даже опытный дизайнер каждый раз переживает,
– отметила Хомяк.
Как правильно подобрать цвета
1. Дневной свет
По словам дизайнера интерьера, оттенки следует подбирать только при дневном свете. Оттенок по вееру можно подобрать в квартире возле окна.
2. Номера цветов и оттенков
Не забывайте записывать в блокнот:
- каждое помещение;
- какие цвета им нужны (белый, серый, фон, акцент);
- запишите номера оттенков, которые вам подходят.
3. Стикеры
Номера оттенков на веере очень быстро теряются. Вы подобрали оттенок на одном образце, перешли на другой, а первый уже пропал из поля зрения. Чем больше веер – тем сложнее с поиском оттенков, они все кажутся одинаковыми и какой смысл выбирать. Пользуйтесь стикерами – приклейте стикер на оттенок, и подписывайте его. Например, спальня / фон или спальня / акцент. В конце вы сможете сравнить все оттенки и убедиться, что подобрали то, что нужно,
– пояснила Ольга Хомяк.
Оттенки будут выглядеть по-разному в зависимости от освещения / Фото design-interior
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4. Как делать выкрасы
Выкрасы необходимо делать на стенах или образцах. Только после этого выбирайте тот, который больше подходит под вашу концепцию.
Оттенки нужно выбирать после выкрасов на образцах / Фото mdom36
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