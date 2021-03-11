Выбор цвета для стен в квартире и доме – процесс не легкий, ведь важно выбрать правильные оттенки, которые будут хорошо выглядеть при любом освещении.

Как правильно подобрать цвета для дома – рассказала дизайнер интерьера Ольга Хомяк.

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Кто хоть раз в жизни выбирал оттенок стен и нервничал в процессе? Если вы теряетесь при виде тысячи цветов на верее – без паники, даже опытный дизайнер каждый раз переживает,

– отметила Хомяк.

Как правильно подобрать цвета

1. Дневной свет

По словам дизайнера интерьера, оттенки следует подбирать только при дневном свете. Оттенок по вееру можно подобрать в квартире возле окна.

2. Номера цветов и оттенков

Не забывайте записывать в блокнот:

каждое помещение;

какие цвета им нужны (белый, серый, фон, акцент);

запишите номера оттенков, которые вам подходят.

Важно: у вас перед глазами должна быть визуализация будущего интерьера. Это позволит придерживаться концепции.

3. Стикеры

Номера оттенков на веере очень быстро теряются. Вы подобрали оттенок на одном образце, перешли на другой, а первый уже пропал из поля зрения. Чем больше веер – тем сложнее с поиском оттенков, они все кажутся одинаковыми и какой смысл выбирать. Пользуйтесь стикерами – приклейте стикер на оттенок, и подписывайте его. Например, спальня / фон или спальня / акцент. В конце вы сможете сравнить все оттенки и убедиться, что подобрали то, что нужно,

– пояснила Ольга Хомяк.

Оттенки будут выглядеть по-разному в зависимости от освещения / Фото design-interior

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Светлый беж или темный беж? Какой выбрать? Если у вас есть сомнения – всегда пробуйте оба варианта. Также учитывайте, что свет в квартире может быть одним, а в салоне – другим. Это повлияет на оттенок. По словам дизайнера интерьера, чтобы "максимально близко попасть в тон – лучше выбирать оттенки из разных групп".

4. Как делать выкрасы

Выкрасы необходимо делать на стенах или образцах. Только после этого выбирайте тот, который больше подходит под вашу концепцию.

Оттенки нужно выбирать после выкрасов на образцах / Фото mdom36