Выбирая квартиру в новом доме, особое внимание нужно уделить окнам. От их расположения зависит не только комфорт, но и здоровье.

Какие особенности, преимущества и недостатки у окон с видом на запад, юг, север и восток – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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При выборе квартиры очень важно обратить внимание на расположение окон в доме. От этого зависит освещение и равномерное распределение тепла в комнатах. А это в свою очередь влияет на ваше настроение, работоспособность, чувство уюта и даже здоровье,

– отметила Пашковская.

Она пояснила, что чаще всего люди считают, что "окна на север – плохо, окна на юг – хорошо", однако не все так просто.

Особенности расположения окон

Восток

По словам дизайнера интерьера, этот вариант считается самой благоприятной стороной. Объясняется это очень просто – на востоке восходит солнце. Поэтому восточные окна – отличное решение для кухни и гостиной.

Юг

Комнаты с видом на юг – светлые и теплые в любое время года. Здесь можно выращивать зеленые растения, которые любят солнечный свет. Но есть и минус – летом в таких помещениях бывает душно и жарко, поэтому лучше всего предусмотреть кондиционер. Не рекомендуется в южных комнатах размещать кухню.

От расположения окон зависит комфорт и уют / Фото dzenokna

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Север

Неоспоримый плюс северной стороны – прохлада и тень в жаркие летние дни. Именно поэтому эта сторона света идеально подходит для кухни, так как помещение нагревается из-за готовки. С недостатком тепла и света зимой справятся лампы, обогреватели и теплоизоляция,

– рассказала дизайнер интерьера.

Выбирая расположение окон, учитывайте свой ритм жизни / Фото oknoportal

Запад

Западные окна – прекрасный вариант для тех, кто является "совой". Спальня в такой комнате позволит хорошо высыпаться по утрам, ведь солнце появляется с полудня и до заката. Также это решение подойдет для кабинета.

Подводя итог, могу сказать, что расположение жилых зон относительно сторон света должно совпадать с вашим ритмом жизни!

– резюмировала Анна Пашковская.