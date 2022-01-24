Какие страны готовы заплатить вам за переезд в 2022 году: список и условия
Источник:William Russell
Штаты, города и целые страны готовы заплатить за переезд, реставрацию недвижимости и начало бизнеса, который будет стимулировать развитие региона. Однако условия каждого предложения имеют свои нюансы.
Собрали несколько мест, власти которых готовы выплатить вам компенсацию за переезд в 2022 году. Детальнее – дальше.
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Почему некоторые страны поощряют эмигрантов
У каждого города есть собственные мотивы, из-за которых они привлекают новых жителей, однако среди наиболее распространенных:
- желание повысить численность населения;
- желание улучшить экономику;
- желание отреставрировать заброшенные помещения.
США
Оклахома
Южный штат США Оклахома предлагает дистанционным работникам, которые переедут сюда на постоянное проживание, получить грант в размере до 10 тысяч долларов США. Выделенные средства власти предлагают вложить в новое жилье или же разбить сумму на ежемесячную аренду.
Миннесота
Город Бемиджи с населением 14 тысяч человек тоже разыскивает "цифровых кочевников". Власти региона предлагают целый пакет с выгодными предложениями для тех, кто ищет новый дом: 2500 долларов США на покрытие расходов за переезд, бесплатный коворкинг и доступ к программам развития бизнеса.
Большинство предлагаемых домов нуждаются в ремонте / Фото Pexels
Аляска
Если ошеломляющих пейзажей и дикой природы недостаточно, чтобы заманить вас на Аляску, власти города основали дивиденды, распределяющие прибыль штата от добычи нефти между всеми местными жителями, которые уплачивают налоги.
Европа
Испания
Сегодня дома и предприятия, оставшиеся в сельских местностях, все еще простаивают и требуют глобальной реконструкции. Следовательно, местные советы взяли на себя обязательство оживить местности, стимулируя переселение квалифицированных специалистов.
Одним из таких мест является город Понга, где эмигранты получают 3 тысячи евро при переезде, а также по 3 тысячи евро за каждого родившегося здесь ребенка. Иную схему предлагает муниципалитет Рубиа, где переселенцам предлагают дополнительные 100 – 150 евро в месяц.
Швейцария
Эмигрантов, которым не исполнилось 45 лет, может соблазнить предложение получить 25 200 долларов за переезд в отдаленное село Альбинен в Швейцарии. Однако принять участие в программе могут только граждане, прожившие в стране более 12 лет.
Италия
Италия стала инициатором программы "Дома по 1 евро", увеличив численность населения во многих заброшенных регионах страны. Получить больше информации о всех присоединившихся к распродаже регионах можно на сайте casea1euro.
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Греция
Эгейский остров Антикитера с численностью населения около 70 человек, ранее страдав от недостатка базовой инфраструктуры. Однако сейчас ситуация начала улучшаться, в частности благодаря исследовательскому центру отслеживания изменений климата.
Власти острова предоставляют ежемесячную финансовую помощь / Фото Pexels
Многие семьи, переехавшие сюда на работу, получили бесплатное жилье, земельный участок и ежемесячное пособие в размере 500 евро в течение 3 лет.
Хорватия
За последние 10 лет в городе Леграде произошло резкое сокращение населения. Чтобы улучшить демографическую ситуацию, власти начали продавать дома за 1 куну (около 16 центов или 5 гривен).
Большинство из них требует серьезного ремонта, но государство готово оказать одноразовую поддержку в размере 4 тысяч долларов.