Ситуация на рынке недвижимости

Как рассказала директор одного из столичных риелторских объединений Юлия Смирнова, сейчас рынок едва жив. Количество продавцов и покупателей снизилось на 85 – 90%. Раньше в Киеве удавалось заключать одно соглашение в неделю. Сейчас на такое рассчитывать не приходится.

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Специалист добавляет, что сейчас в ряде регионов, в частности в Киеве, украинцы готовы покупать квартиры с дисконтом в 50%. Так, по ее словам, на Сумщине квартира, которая раньше продавалась за 20 – 25 тысяч долларов, сегодня стоит 10 тысяч долларов. При этом на западе страны ситуация фактически не изменилась от довоенной.

В целом в Киеве и в среднем в Украине мы видим снижение цен на 30%. Цены сильнее снизились на юге и востоке, и меньше – на западе. Мы можем видеть, что это снижение больше для вторичного рынка жилья, чем для первичного,

– констатирует Смирнова.

В первую очередь это связано с военными рисками. Люди не готовы покупать квартиру там, где могут быть обстрелы или непосредственно боевые действия, отмечает исследователь Киевской школы экономики Павел Мартышев. Кроме того, есть проблемы в экономике – сейчас у населения значительно сократились доходы.

В то же время власти пытаются упростить на время военного положения покупку жилья. Если раньше для заключения сделки пришлось находиться непосредственно в городе, где находится квартира, сейчас это можно сделать и по месту регистрации одной из сторон, то есть покупателя или продавца.

"Во время первых двух месяцев войны государство закрыло доступ ко всем реестрам, касающимся недвижимости. Поэтому совершить такую сделку, как покупка квартиры, было невозможно, равно как и сняться с регистрации тем, кто жил в квартире или доме. Теперь же, если сравнивать процедуру покупки квартиры с довоенной – между ними нет никакой разницы, поскольку все реестры уже открыты",

– рассказывает адвокат Андрей Калита.

Стоит ли покупать квартиру сейчас

Покупать квартиру сейчас или нет – риелторы советовать не спешат. Однако отмечают, что продать жилье сегодня однозначно легче. К тому же, даже после войны потребуется определенное время, чтобы цены восстановились до состояния довоенных. На это, по их мнению, уйдет немало времени.

В целом на ценообразование будет прямо влиять ситуация в стране.

Когда мне задают вопрос, когда стоит покупать квартиру, я всегда говорю – покупать стоит тогда, когда вам нужно. Да, конечно, цены просели. Но где гарантия того, что вы купите сегодня с дисконтом 50%, а завтра не прилетит ракета,

– обращает внимание Юлия Смирнова.

Экономисты прогнозировать ситуацию на рынке тоже не берутся. Единственное, что же сказать могут – в ближайший год цены на недвижимость будут и дальше постепенно снижаться.

К тому же эксперты отмечают, что покупать квартиру для сдачи в аренду – не стоит.

"Сейчас очень просела аренда. Кроме этого, Нацбанк повысил учетную ставку до 25%, а это значит, что депозиты и государственные облигации в гривне подорожают. И если у вас есть какая-то сумма гривен, ее можно либо перевести в доллары, либо положить на депозит, или купить ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). И это будет более рентабельно, чем покупать квартиру и сдавать ее", – убежден Павел Мартышев.

Напомним: в июне вырос спрос на вторичное жилье. Эксперты рассказывают, что наиболее им интересуются переселенцы, которые выбирают бюджетные двухкомнатные квартиры, чтобы поселиться там с семьей.