Инвестиционная компания InCo home проанализировала спрос в 16 жилых комплексах и определила, какие покупатели чаще всего пользуются услугой квартир в рассрочку. Рассказываем о самом важном.
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Какие ЖК интересуют инвесторов
По данным инвестиционной компании, самый большой спрос на квартиры в ЖК класса "комфорт" и "бизнес".
- На объекты класса "бизнес" приходится 20% продаж компании,
- в сегменте "комфорт" – 68%,
- квартиры в домах эконом-класса занимают всего 12% в структуре продаж.
Кто пользуется услугой рассрочки
В 2021 году чаще всего рассрочкой пользовались покупатели жилья "бизнес-класса" – 55% сделок в этом сегменте прошли с оформлением рассрочки.
- Рассрочка в эконом-классе занимает 35%.
- При покупке жилья "комфорт-класса" оформлялось 22% сделок в рассрочку.