Інвестиційна компанія InCo home, проаналізувала попит у 16 житлових комплексах та визначила, які покупці найчастіше користуються послугою квартир на виплат. Розповідаємо про найважливіше.
До теми Чи варто купувати житло в кредит без першого внеску: пояснення девелопера
Які ЖК цікавлять інвесторів
За даними інвестиційної компанії, найбільший попит на квартири в ЖК класу "комфорт" і "бізнес".
- На об’єкти класу "бізнес" припадає 20% продажів компанії,
- у сегменті "комфорт" – 68%,
- квартири в будинках економкласу займають всього 12% в структурі продажів.
Хто користується послугою квартир на виплат
У 2021 році найчастіше розстрочкою користувалися покупці житла "бізнес-класу" – 55% угод в цьому сегменті пройшли з оформленням розстрочки.
- Розстрочка в економкласі займає 35%.
- При купівлі житла "комфорт-класу" оформлялося 22% угод на виплат.