Інвестиційна компанія InCo home, проаналізувала попит у 16 житлових комплексах та визначила, які покупці найчастіше користуються послугою квартир на виплат. Розповідаємо про найважливіше.

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Які ЖК цікавлять інвесторів

За даними інвестиційної компанії, найбільший попит на квартири в ЖК класу "комфорт" і "бізнес".

На об’єкти класу "бізнес" припадає 20% продажів компанії,

у сегменті "комфорт" – 68%,

квартири в будинках економкласу займають всього 12% в структурі продажів.

Хто користується послугою квартир на виплат

У 2021 році найчастіше розстрочкою користувалися покупці житла "бізнес-класу" – 55% угод в цьому сегменті пройшли з оформленням розстрочки.