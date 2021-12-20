Какое жилье чаще всего покупают в рассрочку

20 декабря 2021 , 08:29
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Источник:

Finance

Рассрочка в новых домах и ЖК Киева остается популярным инструментом и главной альтернативой банковским кредитам на покупку жилья.

Инвестиционная компания InCo home проанализировала спрос в 16 жилых комплексах и определила, какие покупатели чаще всего пользуются услугой квартир в рассрочку. Рассказываем о самом важном.

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Какие ЖК интересуют инвесторов

По данным инвестиционной компании, самый большой спрос на квартиры в ЖК класса "комфорт" и "бизнес".

  • На объекты класса "бизнес" приходится 20% продаж компании,
  • в сегменте "комфорт" – 68%,
  • квартиры в домах эконом-класса занимают всего 12% в структуре продаж.

Кто пользуется услугой рассрочки

В 2021 году чаще всего рассрочкой пользовались покупатели жилья "бизнес-класса" – 55% сделок в этом сегменте прошли с оформлением рассрочки.

  • Рассрочка в эконом-классе занимает 35%.
  • При покупке жилья "комфорт-класса" оформлялось 22% сделок в рассрочку.
Автор: Юлія Бабич