Начиная ремонт, важно понимать, от каких приемов следует отказаться. О некоторых из них – читайте ниже.

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Контрастные кухни

Несколько лет подряд в моде были кухни с темным низом и светлым верхом. Контраст остается актуальным, однако лучше использовать натуральные цвета и оттенки.

Используйте мягкие оттенки для кухни / Фото pinterest

Наборы мебели

Откажитесь от мебельных гарнитуров. Ранее все заказывали готовый набор мебели для спальни – это было быстро, просто и удобно. Но подобное решение осталось в прошлом. Подбирайте предметы мебели одного стиля, но из разных серий. Это придаст помещению уникальности.

Избегайте наборов мебели – они делают помещение скучным / Фото pinterest

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Имитация кирпича на стенах

Еще несколько лет назад все стремились сделать в интерьере кирпичную стену. Однако теперь этот прием считается антитрендом. Исключение – стиль лофт, для которого грубые поверхности являются отличительной чертой.

Кирпич и его имитация – устаревший прием / Фото pinterest

Точечные светильники по периметру потолка

Такой прием устарел. В тренде – разноуровневое освещение с разными функциями. Продумайте основной свет, рабочий и декоративный.

Освещение лучше делать разноплановым и разноуровневым / Фото 7lestnic