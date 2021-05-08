Некоторые нюансы следует продумать еще до начала ремонта. Какие именно – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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  • Двери

Стеклянные межкомнатные двери позволяют использовать свет из других комнат. Это отличный способ сделать светлее прихожую и коридор.

  • Плинтус

Для того чтобы визуально увеличить пространство, используйте плинтус в цвет стен. Если же подобрать плинтус в цвет пола – он будет скрадывать высоту.

Плинтус в цвет стен сделает помещение более просторным / Фото pinterest

  • Карниз

Карнизы в цвет стен также визуально сделают комнату выше.

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  • Стык

Стыки полов должны проходить на середине толщины дверного полотна – это необходимо рассчитать до укладки пола.

  • Диван+кресло

Одно яркое кресло поможет освежить весь интерьер. Важно: не подбирайте кресло в цвет дивана, это уже неактуально.

Кресло может стать акцентом в интерьере / Фото pinterest

 