Некоторые нюансы следует продумать еще до начала ремонта. Какие именно – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Двери
Стеклянные межкомнатные двери позволяют использовать свет из других комнат. Это отличный способ сделать светлее прихожую и коридор.
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Плинтус
Для того чтобы визуально увеличить пространство, используйте плинтус в цвет стен. Если же подобрать плинтус в цвет пола – он будет скрадывать высоту.
Плинтус в цвет стен сделает помещение более просторным / Фото pinterest
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Карниз
Карнизы в цвет стен также визуально сделают комнату выше.
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Стык
Стыки полов должны проходить на середине толщины дверного полотна – это необходимо рассчитать до укладки пола.
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Диван+кресло
Одно яркое кресло поможет освежить весь интерьер. Важно: не подбирайте кресло в цвет дивана, это уже неактуально.
Кресло может стать акцентом в интерьере / Фото pinterest