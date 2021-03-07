Карнизы и шторы являются не просто функциональным предметом в интерьере, но и декоративным элементом.

Какие карнизы бывают и какой лучше выбрать для квартиры или дома – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Сегодня карниз в интерьере не только выполняет свои функции, но и является одной из декоративных составляющих. Так, настенный карниз с интересным дизайном может идеально вписаться в созданный интерьер. А правильно подобранный потолочный карниз может исправить мелкие недочеты ремонта и визуально увеличить пространство,

– отметила Петайкина.

Варианты карнизов

Потолочный карниз

однорядный;

двухрядный;

трехрядный.

Потолочный карниз подойдет для панорамных окон. Он позволит визуально сделать комнату выше, скрыть мелкие нюансы в квартире. Такой вариант следует выбирать, когда конец оконного проема расположен близко к потолку. Кроме того, его можно использовать, когда стены сделаны из материала, который не позволяет прочно закрепить кронштейн.

Потолочный карниз может быть шинный (создает визуальный эффект скольжения ткани по карнизу), профильный (крепежи находятся в одной плоскости, а профиль – гибкий).

Потолочный карниз – в тренде / Фото happymodern

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Настенный карниз

Это классический и универсальный вариант, на который можно повесить как тюль, так и тяжелый ламбрекен. Он может быть из дерева, металла или пластика. Настенный карниз также бывает штанговым (один из самых популярных видов) или струнным (подходит для легких занавесок и гардин).

Также настенный карниз может быть телескопическим (его можно собрать в любой момент), багет (оснащен специальной планкой, которая закрывает весь рабочий механизм).

Настенный карниз – универсальный вариант / Фото trizio

Карниз должен соответствовать интерьеру. К примеру, к классическому интерьеру подойдет багетный карниз или деревянный. Струнный карниз идеально подойдет к минимализму или хай-теку,

– резюмировала Петайкина.