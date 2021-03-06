Оформляя небольшую квартиру, необходимо тщательно продумать все нюансы и детали, ведь от них зависит комфорт во время проживания.

Какие решения будут уместны в компактном жилье – рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design. Интересно Размер имеет значение: что учесть при обустройстве кухни 5 лайфхаков для маленьких квартир Используйте один цвет для стен в смежных помещениях. По словам специалистов, это позволит визуально объединить помещения и сделать квартиру просторнее. Таким же образом работает один пол по всей квартире. Размещайте шкафы в нишах и делайте их одного цвета со стенами. Этот прием позволит "растворить" системы хранения в пространстве. Светлые оттенки – идеальное решение для небольших квартир / Фото pinterest Читайте также Зеленый цвет в интерьере: как его правильно использовать Зеркала и шторы – еще один прием, позволяющий визуально расширить пространство. Так, высокие зеркала создадут "иллюзию большего количества помещений в квартире, а скрытый карниз​ для штор не будет подчеркивать высоту потолка". Избавляйтесь от ненужных вещей с мыслями о том, что когда-нибудь они вам пригодятся. Помните, что лишние предметы занимают нужное место и не несут никакой пользы. Мебель на ножках визуально создаст в помещении эффект "парения". Подвесить можно комоды, тумбы под​ TV и пр. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Дизайн Интерьеров (@yaranga_design)