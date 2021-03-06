Как обустроить маленькую квартиру: 5 дизайнерских фишек
Оформляя небольшую квартиру, необходимо тщательно продумать все нюансы и детали, ведь от них зависит комфорт во время проживания.
Источник:Инстаграм Yaranga Interior Design
Какие решения будут уместны в компактном жилье – рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design.
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5 лайфхаков для маленьких квартир
- Используйте один цвет для стен в смежных помещениях. По словам специалистов, это позволит визуально объединить помещения и сделать квартиру просторнее. Таким же образом работает один пол по всей квартире.
- Размещайте шкафы в нишах и делайте их одного цвета со стенами. Этот прием позволит "растворить" системы хранения в пространстве.
Светлые оттенки – идеальное решение для небольших квартир / Фото pinterest
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- Зеркала и шторы – еще один прием, позволяющий визуально расширить пространство. Так, высокие зеркала создадут "иллюзию большего количества помещений в квартире, а скрытый карниз для штор не будет подчеркивать высоту потолка".
- Избавляйтесь от ненужных вещей с мыслями о том, что когда-нибудь они вам пригодятся. Помните, что лишние предметы занимают нужное место и не несут никакой пользы.
- Мебель на ножках визуально создаст в помещении эффект "парения". Подвесить можно комоды, тумбы под TV и пр.
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