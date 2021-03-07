Трендовая кухня без верхних шкафов: кому подойдет это решение
Кухня без верхних шкафчиков в течение нескольких лет подряд остается трендовым решением.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
Как правильно обустроить кухню без верхнего ряда и что нужно учесть, рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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Кухня без верхних шкафов: особенности
- Позволяет разгрузить пространство, сделать его максимально свободным.
- Используя интересную плитку, можно оформить акцентную стену и создать стильную кухню. Она может быть до потолка – это создаст Wow-эффект.
- Перед тем как планировать кухню без верхнего ряда, необходимо тщательно спланировать все места для хранения.
- Продумайте, где будет находиться сушка для посуды, каким будет холодильник (встроенным или нет).
- Решите, будут ли на кухне полки, так как этот вариант подходит не для каждого стиля. Так же учтите, что полки одновременно становятся и декором.
Кухня без верхних шкафов выглядит стильно и аккуратно / Фото pinterest
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- Вентиляционный вывод необходимо разместить в том месте, где будет находиться вытяжка. Его также можно скрыть под гипсокартонной конструкцией.
С помощью плитки можно сделать акцентную стену / Фото pinterest
- Несколько вариантов освещения станут украшением кухни. Используйте трековую систему, бра или подвесы над рабочей зоной. Помните, что освещение в этом случае может также стать дополнительным акцентом.
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