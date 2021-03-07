Кухня без верхних шкафчиков в течение нескольких лет подряд остается трендовым решением.

Как правильно обустроить кухню без верхнего ряда и что нужно учесть, рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак. Читайте Размер имеет значение: что учесть при обустройстве кухни Кухня без верхних шкафов: особенности Позволяет разгрузить пространство, сделать его максимально свободным.

Используя интересную плитку, можно оформить акцентную стену и создать стильную кухню. Она может быть до потолка – это создаст Wow-эффект.

Перед тем как планировать кухню без верхнего ряда, необходимо тщательно спланировать все места для хранения.

Продумайте, где будет находиться сушка для посуды, каким будет холодильник (встроенным или нет).

Решите, будут ли на кухне полки, так как этот вариант подходит не для каждого стиля. Так же учтите, что полки одновременно становятся и декором. Кухня без верхних шкафов выглядит стильно и аккуратно / Фото pinterest Интересно Как обустроить маленькую квартиру: 5 дизайнерских фишек Вентиляционный вывод необходимо разместить в том месте, где будет находиться вытяжка. Его также можно скрыть под гипсокартонной конструкцией. С помощью плитки можно сделать акцентную стену / Фото pinterest Несколько вариантов освещения станут украшением кухни. Используйте трековую систему, бра или подвесы над рабочей зоной. Помните, что освещение в этом случае может также стать дополнительным акцентом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛЯ ️ про дизайн (@rusnak_design)