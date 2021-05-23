Для этого они оформили договор дарения задним числом. Киевская городская прокуратура требует вернуть квартиру в центре Киева столичной общине.
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При осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве установлено, что мошенники завладели 2-комнатной квартирой умершей киевлянки в Печерском районе,
– рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Как действовали мошенники
У владелицы жилья не было родственников и других наследников. Воспользовавшись случаем, мошенники подделали от имени киевлянки договор дарения. Согласно ему, квартира еще в 2009 году была "подарена". Впоследствии аферисты через государственного регистратора оформили право собственности на недвижимость.
Подобные аферы в Киеве – не редкость / Фото Pixabay
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На жилье наложен арест для недопущения дальнейшего незаконного отчуждения.
По результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении лица, которое на основании поддельных документов зарегистрировало на себя право собственности на квартиру, уже направлены в суд,
– уточнили в прокуратуре.