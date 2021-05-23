Для цього вони оформили договір дарування заднім числом. Київська міська прокуратура вимагає повернути квартиру у центрі Києві столичній громаді.

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Під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні установлено, що шахраї заволоділи 2-кімнатною квартирою померлої киянки у Печерському районі,

– розповіли у пресслужбі прокуратури.

Як діяли шахраї

У власниці житла не було родичів та інших спадкоємців. Скориставшись нагодою, шахраї підробили від імені киянки договір дарування. Згідно з ним, квартира ще у 2009 році була "подарована". Згодом аферисти через державного реєстратора оформили право власності на нерухомість.

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Наразі прокуратура через суд вимагає повернути квартиру у власність столичної громади. Вартість нерухомості оцінюється у 2 мільйони гривень.

На житло накладено арешт для недопущення її подальшого незаконного відчуження.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт відносно особи, яка на підставі підроблених документів зареєструвала на себе право власності на квартиру, вже скеровано до суду,

– уточнили у прокуратурі.